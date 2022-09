Brand New Day claimt met nieuwe site beter inzicht in pensioen

De overheid heeft met Mijnpensioenoverzicht.nl al een site opgetuigd die Nederlanders inzicht moet geven in het inkomen na pensionering, maar volgens Brand New Day kan het beter. Die heeft nu MijnPensioenInkomen.nl opgezet, waar iedereen – na het invullen van eigen gegevens – een beter overzicht moet krijgen.

De online pensioenaanbieder claimt dat het een unieke tool is die een scherp inzicht geeft in het pensioeninkomen. Brand New Day spreekt van ‘informatiearmoede’ rondom pensioen. Commercieel directeur Joost Tieland: ‘Wij merken uit reacties dat pensioen een ‘black box’ is voor veel mensen. Zeker als het gaat om de vraag of je genoeg zult hebben als je over tien, twintig of dertig jaar stopt met werken. Het was tot op heden heel lastig om een echt goed overzicht te krijgen van je toekomstige pensioeninkomen, laat staan dat je je keuzes daaromtrent gefundeerd kan maken op basis van verschillende opties.’ Dat zou nu verleden tijd moeten zijn, omdat ook de gevolgen van langer doorwerken of eerder stoppen duidelijk worden.

Inzicht in opties

De tool verzamelt onder meer gegevens uit het pensioenregister en eigen gegevens. ‘Zo kun je binnen enkele minuten en geheel gratis zien hoe je er later voorstaat en of je gehoopte inkomen na pensionering binnen handbereik is. Bovendien biedt de tool inzicht in wat je kunt doen om je pensioeninkomen op het gewenste peil te brengen, bijvoorbeeld door in eigen beheer extra vermogen op te bouwen voor later, of door wat langer door te gaan met werken. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de rendementen die je naar verwachting kunt maken tot aan je pensioendatum’, belooft Brand New Day.