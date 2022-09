Kabinet wil beter antiwitwasbeleid door meer toezicht op poortwachters

Het kabinet wil het toezicht op onder meer accountants en belastingadviseurs aanscherpen om het antiwitwasbeleid effectiever te maken. Dat schrijven minister Kaag van Financiën en minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid in de nieuwe beleidsvisie die ze aan de Eerste en Tweede Kamer sturen.

De afgelopen periode is in meerdere onderzoeken geconstateerd dat de aanpak van witwassen in Nederland een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt en de basis goed op orde is. De aanpak vraagt niettemin om verhoogde, blijvende aandacht. Dat komt omdat criminelen steeds nieuwe manieren vinden om illegaal vermogen te genereren en wit te wassen. Op basis van de uitkomsten van recente onderzoeken naar het antiwitwasbeleid komt het kabinet met drie nieuwe uitgangspunten:

1) Streng waar nodig,

De verplichtingen die voortvloeien uit de Wwft gelden ook voor bepaalde niet-financiële instellingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om advocaten, notarissen, accountants en bepaalde cryptodienstverleners. Het kabinet zet zich in op het vergroten van de effectiviteit van regelgeving voor en het verbeteren van toezicht op deze instellingen, zodat ook deze instellingen goed kunnen bijdragen aan het voorkomen van witwassen. Naast de verplichtingen uit de Wwft, is ook de toepassing van de sanctieregelgeving door niet-financiële instellingen een aandachtspunt. Ook transparantie (onder meer middels het UBO-register) blijft eveneens een speerpunt.

2) Ruimte waar mogelijk

Het beleid tegen witwassen kan ingrijpende gevolgen hebben voor klanten en poortwachters, schrijven de ministers. Zo kan het zijn dat een klant veel informatie moet aanleveren voordat financiële diensten kunnen worden afgenomen of kan het voor, met name kleine, instellingen relatief veel inspanningen vergen om aan de Wwft-verplichtingen te voldoen. Uit onderzoek van EY bleek dat zij vaak minder goed op de hoogte zijn van de Wwft en wat dit voor hen betekent. Het kabinet zet zich in om onevenredige effecten te voorkomen, zodat de verplichtingen voor poortwachters niet tot onnodige belemmeringen voor klanten of tot onnodige lasten voor, met name kleine, instellingen leiden. Specifiek richt het kabinet zich op de volgende prioriteiten.

3) Meten om te weten

Het kabinet is voortdurend op zoek naar manieren om de effectiviteit van de aanpak van witwassen te verbeteren. Uit de onderzoeken komt naar voren dat de aanpak van witwassen in Nederland in zijn algemeen goed is én tegelijkertijd dat er ruimte is om verbeteringen aan te brengen in de wijze waarop de effectiviteit van de aanpak in kaart wordt gebracht en de wijze waarop de grootste witwasrisico’s worden geïdentificeerd. Zo kan beter worden bezien in hoeverre het beleid tegen witwassen effectief is, kan het in kaart brengen van de grootste risico’s verder worden verbeterd en kan beter worden geduid of de doelstellingen worden behaald.

Download hier de plannen van het kabinet en onderzoeken naar het Nederlandse antiwitwasbeleid.