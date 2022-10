Minister wil forse reductie aantal werknemers zonder pensioen

Minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen committeert zich samen met sociale partners aan een concreet doel voor de reductie van het aantal werknemers dat geen pensioen opbouwt. Het gaat om een reductie van ruim 450.000 werknemers binnen 5 jaar. Dat schrijft de minister in een Kamerbrief over werkenden zonder pensioenopbouw. Daarmee neemt Schouten het doel over dat de Stichting van de Arbeid in een ‘aangescherpt aanvalsplan’ stelt.

Kamerbrief minister Schouten

De Stichting van de Arbeid adviseert de wetgever om het periodiek verstrekken van informatie over de afwezigheid van een pensioenregeling wettelijk te verankeren. Het gaat hierbij om verplichte melding op de loonstrook indien er geen ouderdomspensioen wordt opgebouwd en een notificatie bij mijnpensioenoverzicht. Ik neem dit advies over en zal beide maatregelen opnemen en wettelijk verankeren in het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen. De leden Nijboer (PvdA), Maatoug (GroenLinks), Palland (CDA) en Ceder (CU) hebben hier aandacht voor gevraagd.

De Stichting van de Arbeid beschrijft de voor- en nadelen voor het vervangen van de wachttijd in de uitzendsector met een drempelperiode. Sociale partners in de uitzendsector hebben dit jaar de wachttijd reeds verkort naar 8 gewerkte weken. In het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen is dit ook wettelijk verankerd. Door een wachttijd te vervangen door een drempelperiode zal straks iedere werknemer in de uitzendsector na de drempeltijd met terugwerkende kracht pensioen opbouwen vanaf de eerste werkdag. Ik zie hier een grote meerwaarde in en ik kijk met belangstelling uit naar de uitkomsten van de achterbanraadpleging die gaat plaatsvinden bij sociale partners. De Stichting heeft aangegeven mij hierover nog voor de plenaire Kamerbehandeling doch uiterlijk op 31 oktober te informeren. De uitkomst daarvan kan opgenomen worden in het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen.

De Stichting van de Arbeid gaat namens de werkgeversorganisaties en vakbonden alle sectoren zonder pensioenregeling aanschrijven met het dringende advies om een pensioenregeling overeen te komen. Ik vind dit een belangrijke stap. In Nederland maken werkgevers en werknemers samen afspraken over het arbeidsvoorwaardelijk pensioen. Om te komen tot afspraken over arbeidsvoorwaardelijk pensioen is het van belang om op alle mogelijke manieren te benadrukken hoe belangrijk die arbeidsvoorwaarde is. Een advies vanuit de Stichting van de Arbeid is immers een sterk middel dat voor werkgevers zonder pensioenregeling naar mijn verwachting zal kunnen leiden tot een heroverweging. Extra behulpzaam daarbij is dat de Stichting van de Arbeid alle aanbevelingen zal monitoren middels een CAO-databank.

De Stichting van de Arbeid zal ook het dringende advies geven aan sectoren met een pensioenregeling bij een pensioenfonds om de vrijwillige toetreding voor niet-gebonden werkgevers eenvoudiger te maken. Vooral na het afschaffen van de doorsneesystematiek kan dit straks een zeer aantrekkelijk middel zijn om als werkgever vrijwillig aan te sluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Op deze wijze kunnen nu en straks meer mensen rekenen op een arbeidsvoorwaardelijk pensioen.

In de CAO-aanbeveling is ook expliciete aandacht voor het verlagen van de toetredingsleeftijd voor pensioenopbouw naar 18 jaar. Uw Kamer heeft hier ook aandacht voor gevraagd. Uit een eerder gedeeld overzicht blijkt dat de pensioenregelingen met de meeste deelnemers al een lagere toetredingsleeftijd hanteren dan de wettelijk vastgelegde maximale toetredingsleeftijd van 21 jaar. Als blijkt dat de CAO-aanbeveling tot onvoldoende resultaat leidt, kan overwogen worden om de wettelijke toetredingsleeftijd neerwaarts bij te stellen. Ook op dit punt zullen sociale partners nog een achterbanraadpleging uitvoeren en mij op zeer korte termijn doch uiterlijk op 31 oktober over de uitkomsten informeren.

Sociale partners gaan samen met pensioenuitvoerders een basispensioenregeling ontwikkelen. Hiermee wordt het makkelijker voor kleinere en startende werkgevers om een pensioenregeling aan te bieden. Uw Kamer heeft gevraagd om hier werk van te maken zodra zij heeft ingestemd met het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen. Ook de Stichting van de Arbeid heeft in het aangescherpte aanvalsplan aangegeven het belangrijk te vinden deze maatregel zo spoedig mogelijk op te pakken en gaat daarmee aan de slag zodra met het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen is ingestemd. Ik hecht eraan op te merken dat ik dit een belangrijke maatregel vind, die vooral kleinere en startende werkgevers ondersteuning kan bieden. Vooral in sectoren met een lagere organisatiegraad kan dit een goede uitkomst bieden.

De Stichting van de Arbeid constateert dat het al dan niet hebben van een pensioenregeling geen rol speelt in aanbestedingsprocedures. Het kabinet wordt verzocht om het hebben van een pensioenregeling mee te laten wegen bij aanbestedingsprocedures. Ik laat onderzoeken op welke wijze dat kan. Ik informeer uw Kamer hier uiterlijk aan het eind van het jaar verder over.

De Stichting van de Arbeid geeft aan dat sector- en SBI-codes momenteel een belangrijke rol vervullen bij een effectieve vaststelling en handhaving van de werkingssferen van verplichtgestelde pensioenfondsen. De Stichting van de Arbeid verzoekt de sectorcodes niet af te schaffen tot er een goed werkend alternatief voorhanden is. De sector- en SBI-codes zijn ook nodig voor een tool die momenteel wordt ontwikkeld door de Pensioenfederatie, waarbij werkgevers eenvoudig kunnen zien bij welk pensioenfonds zij zich moeten of kunnen aansluiten. Zoals eerder aangegeven, is het voornemen dat de sectorcodes op te termijn komen te vervallen. In dat geval is het gewenst dat er een bruikbaar alternatief is. Echter, het vinden van een werkbaar, breed gedragen alternatief kost tijd. Er is echter nog geen concreet tijdspad. Om tijdig voorbereid te zijn, is mijn ministerie in overleg met de Pensioenfederatie om gezamenlijk op zoek te gaan naar mogelijke alternatieven. Daarbij worden de eventuele mogelijkheden van de SBI-codes betrokken.

Tot slot adviseren sociale partners om een brede publiekscampagne ten behoeve van pensioenbewustzijn op te zetten. Campagnes hebben meerwaarde. Juist voor een onderwerp als pensioen, wat doorgaans weinig aandacht krijgt, is het van belang om Nederlanders te informeren en te stimuleren over het belang van aanvullend pensioen. Ik deel de opvatting dat een campagne daarbij helpt. Op dit moment wordt de publiekscommunicatie over de invoering van de nieuwe pensioenregels verder uitgewerkt. De communicatie is er onder andere op gericht om het pensioenbewustzijn onder alle groepen in de samenleving te vergroten. Daarbij wordt bezien hoe mensen die (nog) geen pensioen opbouwen via de werkgever bereikt kunnen worden. Het betreft onder andere jongeren die (nog) niet of minder participeren op de arbeidsmarkt en mensen met een migratieachtergrond.

Zelfstandigen

De Stichting van de Arbeid gaat in de brief ook in op de pensioenopbouw door zelfstandigen. Ik deel de constatering van de Stichting dat met het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen belangrijke en noodzakelijke stappen worden gezet om de pensioenopbouw door zelfstandigen in de toekomst te verbeteren. Ik ben eveneens met de Stichting van mening de maatregelen uit het coalitieakkoord over de hervormingen van de arbeidsmarkt een positieve doorwerking hebben op de pensioendeelname in de tweede pijler. Tot slot, kijk ik uit naar het advies van de Stichting over het verder stimuleren van pensioenopbouw door zelfstandigen in de tweede pijler. De Stichting geeft aan tevens de default-optie te onderzoeken. Ik zal het Stichtingsadvies op dit onderdeel betrekken bij de nadere wettelijke uitwerking van deze optie. De Stichting geeft aan dat dit advies dit najaar wordt afgerond.

De Stichting verzoekt mij op korte termijn een aantal maatregelen door te voeren om te borgen dat zelfstandigen die nu in de tweede pijler pensioen opbouwen en dit, met het oog op ruimere mogelijkheden in de toekomst, ook in de transitieperiode kunnen blijven doen. In de eerste plaats verzoekt de Stichting om te bewerkstelligen dat in die transitieperiode de huidige toetredingsmogelijkheden voor zelfstandigen tot de tweede pijler gehandhaafd blijven. Ik neem dit advies over. De huidige mogelijkheden om de verplichtstelling uit te breiden tot zelfstandigen en om pensioenopbouw na einde deelneming voort te zetten, zal ik handhaven. Daarnaast wordt met het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen een nieuwe toetredingsmogelijkheid voor zelfstandigen gecreëerd. Op basis van de experimenteerbepaling die onderdeel is van het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen wordt het mogelijk de tweede pijler open te stellen voor vrijwillige aansluiting door zelfstandigen, ook door zelfstandigen die niet eerder als werknemer in de pensioenregeling actief waren.

In de tweede plaats verzoekt de Stichting mij om vrijwillige voorzetting voor zelfstandigen (met fiscale faciliteit) langer toe te staan dan het huidige maximum van tien jaar en de wettelijke aanvraagtermijn van negen maanden te verlengen naar drie jaar. Ik neem dit advies over. Ik zal met de nog te versturen derde nota van wijziging wettelijk verankeren dat de huidige maximum duur van vrijwillige voortzetting vijftien jaar kan duren, voor de duur van de transitie. Tevens zal ik wettelijk verankeren dat de wettelijke aanvraagtermijn van negen maanden kan worden verlengd naar maximaal drie jaar. Ik neem beide maatregelen op en zal die wettelijk verankeren in het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen. De voorstellen zijn tevens in lijn met het verzoek van het lid Nijboer (PvdA) om vrijwillige voortzetting voor zelfstandigen te verbeteren. Op het specifieke verzoek dat het lid Nijboer (PvdA) heeft gedaan ga ik nader op in mijn Kamerbrief toezeggingen n.a.v. WGO 10 en 12 oktober.

Vervolg

Met het aangescherpt aanvalsplan ligt er een sterke basis om het aantal werkenden dat pensioen opbouwt te vergroten. Zoals genoemd komen een aantal aanpassingen in de derde nota van wijziging die uiterlijk aan het einde van deze week naar uw Kamer wordt gestuurd. Het is vervolgens van groot belang om de maatregelen uit het aanvalsplan met volle kracht uit te voeren. Volgend jaar komt het eerstvolgende CBS-onderzoek naar de omvang van de witte vlek, waarmee de eerste maatregelen uit het aanvalsplan zichtbaar zullen zijn. De voortgang van de witte vlek wordt periodiek (iedere twee jaar) bijgehouden en met de Kamer gedeeld. In 2025 wordt conform motie Smeulders/Van Dijk beoordeeld of de reductie op basis van het aanvalsplan in de praktijk voldoende is.

Brief Tweede kamer Werkenden zonder pensioenopbouw