Een kleine pauze rond de feestdagen

De redactie van Accountancy Vanmorgen wenst alle sitebezoekers prettige feestdagen toe! Het nieuws blijft altijd doorgaan, maar tussen kerst en oud & nieuw even op een iets lager pitje dan je van ons gewend bent. Dat betekent ook dat we tussen kerst en oud & nieuw geen nieuwsbrieven versturen.

Lunchupdates vervallen in 2023

Na de jaarwisseling gaan we als AV-redactieteam (met een nieuwe hoofdredacteur) weer vol gas door om de lezer te bedienen met nieuws en achtergronden over accountancy, belastingadvies en de administratiebranche. In 2023 stoppen we wel met het versturen van dagelijkse lunchupdates.

De reguliere ochtendnieuwsbrief blijft uiteraard gewoon in je mailbox belanden als je daar op bent geabonneerd (zo niet: aanmelden kan hier). Op de hoeveelheid nieuws die Accountancy Vanmorgen brengt heeft het vervallen van de lunchupdates geen invloed.

Voor tips, persberichten, vragen en andere zaken is de redactie altijd bereikbaar via redactie@uitgeversvanmorgen.nl We horen altijd graag wat er leeft bij de lezers, dus twijfel er vooral niet over om contact op te nemen.

Een hele fijne kerst en een gelukkig 2023 toegewenst!