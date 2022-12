Nieuwe hoofdredacteur Accountancy Vanmorgen

Anja van Hout is vanaf 1 januari 2023 de hoofdredacteur van Accountancy Vanmorgen (AV). Ze volgt Wilbert Geijtenbeek op, die een boek gaat schrijven.

De 45-jarige Van Hout werkt al ruim 7 jaar als redacteur bij het platform dat nieuws, trends en ontwikkelingen publiceert in en rond accountancy en ondernemerschap. Ze begon als freelance nieuwsredacteur en kwam later in vaste dienst als allround redacteur en aanpreekpunt voor de partners van AV. Samen met Misha Hofland, Rob van de Laar en Rutger Vahl vormt Anja van Hout de redactie van Accountancy Vanmorgen. Ze volgt Wilbert Geijtenbeek op, die een boek gaat schrijven.

De nieuwe hoofdredacteur start op 1 januari aanstaande: ‘Accountancy Vanmorgen is een krachtig platform waar accountants met een MKB-praktijk terecht kunnen voor actualiteiten en praktische informatie. Naast het blijven aanbieden van nieuws, tips en andere verhalen uit de branche, zit mijn kracht vooral ook in het verbinden van mensen. Ik kijk ernaar uit om samen met Misha, Rob en Rutger nog meer in de markt te gaan staan en de verbinding op te zoeken met de lezer. Zodat wij met de kennis die we dan opdoen nog betere content kunnen maken of events kunnen organiseren. Ons doel hierbij is het werkzame leven van onze lezer makkelijker, efficiënter en/of plezieriger te maken.’

Oproep van Anja

Ik ben benieuwd naar wat jou als accountant enthousiast maakt in je werk, maar ook waar je wakker van ligt. Vind je het leuk om daar eens (online of fysiek) met mij over te praten? Bel me dan gerust op 06 – 20 93 32 37 of e-mail naar anja@uitgeversvanmorgen.nl.