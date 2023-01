Personalia | Stephan van der Stoop partner bij Omnyacc Accountants en Adviseurs

Per 1 januari 2023 is Stephan van der Stoop toegetreden als partner van Omnyacc.

Registeraccountant Stephan van der Stoop (39) is in 2004 op 20-jarige leeftijd begonnen bij Omnyacc Den Helder. Van der Stoop is primair werkzaam voor de vestiging in Den Helder en werkzaam binnen de controlepraktijk. Michel Krediet, registeraccountant en partner: ‘’Al jaren vervult hij een waardevolle rol voor onze organisatie en nu wordt die verbondenheid verder versterkt. Wij zijn erg blij met de benoeming van Stephan tot partner en wensen hem veel succes met deze stap.’’

Omnyacc is een middelgrote accountants- en adviesorganisatie met kantoren in Den Helder, Texel, Schagen, Leeuwarden, Zwaagdijk, Hoorn, Heemstede en Heerhugowaard. In totaal werken er ruim 250 medewerkers bij de organisatie.