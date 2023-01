‘Gepensioneerde accountant afgeperst’, jarenlange celstraffen geëist

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen vier leden van een bende gevangenisstraffen geëist van drie tot zeven jaar wegens pogingen tot afpersing van de bedrijfsleider van twee Groninger coffeeshops en een gepensioneerde accountant. Dat meldt RTV Noord.

De bedrijfsleider van de twee coffeeshops ontving in augustus 2021 berichten waarin hij met de dood werd bedreigd. Hij moest miljoenen in bitcoin afstaan en een ton cash, anders zou hij het niet overleven.

Op dezelfde avond ontving de gepensioneerde accountant ook een afpersbericht van een voormalig medewerker van een van de coffeeshops, waarin hij werd gechanteerd met compromitterende beelden. De accountant stapte naar de politie en noemde de naam van de ex-medewerker die hij verdacht van de afpersing. Ook de bedrijfsleider van beide coffeeshops noemde bij de politie de naam van de ex-medewerker.

Uiteindelijk konden er vier verdachten worden aangehouden. Volgens de officier van justitie werd op telefoons voldoende bewijs van de pogingen tot afpersing gevonden. De zoekgeschiedenis in de telefoon van een verdachte toonde aan dat hij volop op zoek was naar gegevens over de familie van de bedrijfsleider en de accountant.

Wanneer de rechtbank uitspraak doet is nog niet bekend. De rest van de week komen de advocaten van de verdachten aan het woord.

