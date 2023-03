Hoe verifieer je de identiteit van klanten als accountant?

Als accountant ben je verplicht om de identiteit van je klanten te verifiëren als onderdeel van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Dit betekent dat je de juistheid van de persoonsgegevens moet vaststellen en dat je moet vaststellen dat de persoon die voor je staat ook daadwerkelijk de persoon is die hij of zij beweert te zijn. Hieronder vind je een aantal tips om de identiteit van je klanten te verifiëren en te voldoen aan de WWFT.

1. Verifieer het identiteitsbewijs

Als accountant moet je het identiteitsbewijs van je klant verifiëren. Dit kan bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs zijn. Het is belangrijk dat je het identiteitsbewijs op een zorgvuldige en nauwkeurige manier controleert. Let hierbij op de volgende zaken:

Controleer of het identiteitsbewijs nog geldig is en niet is verlopen.

Controleer of de persoonsgegevens op het identiteitsbewijs overeenkomen met de gegevens die de klant heeft verstrekt.

Controleer of het identiteitsbewijs er authentiek uitziet en niet is vervalst.

2. Maak een kopie van het identiteitsbewijs

Als je het identiteitsbewijs van de klant hebt gecontroleerd en goedgekeurd, moet je een kopie van het identiteitsbewijs maken. Bewaar deze kopie op een veilige en beveiligde manier. Je kunt bijvoorbeeld gebruik maken van een klantdossier om alle relevante informatie over de klant en zijn of haar identiteitsbewijs op te slaan.

3. Let op afwijkingen

Als accountant moet je ook letten op afwijkingen in het identiteitsbewijs of het gedrag van de klant. Dit kan wijzen op identiteitsfraude of andere vormen van financiële misdrijven. Let bijvoorbeeld op de volgende zaken:

Het identiteitsbewijs ziet er anders uit dan je gewend bent of er staan opvallende kenmerken op.

De persoon op het identiteitsbewijs lijkt niet op de persoon die voor je staat of gedraagt zich anders dan je zou verwachten.

De klant weigert informatie te verstrekken of gedraagt zich verdacht.

4. Train jezelf en je personeel

Als accountant is het belangrijk dat je en je personeel getraind zijn om de identiteit van klanten te verifiëren. Zorg ervoor dat je regelmatig trainingen volgt en dat je deze kennis toepast in de praktijk. Door goed getraind te zijn, kun je de risico’s op financiële misdrijven verminderen en voldoen aan de eisen van de WWFT.

Het verifiëren van de identiteit van je klanten is een belangrijk onderdeel van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en een verplichting voor accountants. Door deze stappen te volgen, kun je ervoor zorgen dat je de identiteit van je klanten op een zorgvuldige en nauwkeurige manier verifieert en voldoet aan de WWFT.

Bron afbeelding:Tamara Gak via Unsplash