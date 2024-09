Uitstel inwerkingtreding Keuzerecht bedrag ineens naar 1 juli 2025

Minister Van Hijum van SZW heeft de Tweede en Eerste Kamer geïnformeerd dat het keuzerecht bedrag ineens niet eerder dan 1 juli 2025 in werking kan treden.

De regering vindt het belangrijk dat deelnemers goed worden geïnformeerd over het keuzerecht voor opname van een bedrag ineens van het ouderdomspensioen, motiveert de minister het besluit. Dit vergt allereerst goede informatie vanuit pensioenuitvoerders en daarnaast voldoende tijd voor een deelnemer om een weloverwogen keuze te kunnen maken. Het is belangrijk dat pensioenuitvoerders deelnemers tijdig informeren over het keuzerecht.

Zes tot negen maanden voorbereidingstijd nodig

De (vertegenwoordigers van) pensioenuitvoerders hebben aangegeven na instemming van beide Kamers ten minste zes tot negen maanden nodig te hebben om deelnemers goed te kunnen informeren. Daarnaast moeten pensioenuitvoerders voldoende tijd hebben om het keuzerecht te kunnen implementeren.

Uit de langetermijnagenda van de Tweede Kamer blijkt dat de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel herziening bedrag ineens in de week van 24 september 2024 zal plaatsvinden. Daarmee resteert minder dan zes maanden voor het tijdig informeren van deelnemers.

Goede balans

Het wetsvoorstel voorziet in een behoefte om mensen bij pensionering meer flexibiliteit te bieden in de aanwending van pensioen zodat beter kan worden aangesloten bij de eigen bestedingsbehoefte. Er zal daarom een goede balans moeten worden gevonden tussen het bieden van voldoende tijd voor implementatie en informatieverstrekking door pensioenuitvoerders én het voorkomen van onnodige vertraging van de introductie van het bedrag ineens.

Gelet hierop zal het keuzerecht bedrag ineens niet eerder dan 1 juli 2025 in werking treden, meldt de minister. De uiteindelijke datum zal afhankelijk zijn van de voortgang van het parlementaire proces.

Wet herziening bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Kamerbrief Uitstel inwerkingtredingsdatum bedrag ineens naar 1 juli 2025

Bron: werkenaanonspensioen.nl