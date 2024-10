Tweede Kamer akkoord met Wet bedrag ineens

De nieuwe wettelijke regeling was onderdeel van het pensioenakkoord van vijf jaar geleden, maar door zorgen in Eerste en Tweede Kamer over de uitvoerbaarheid van de wetgeving liep de invoering vertraging op. Als de Eerste Kamer akkoord gaat, kan deze optie naar verwachting vanaf juli 2025 ingaan. Mensen die al eerder met pensioen zijn gegaan kunnen hier geen gebruik van maken.

Fiscale impact

Een belangrijke zorg tijdens de behandeling van het voorstel was de mogelijke impact op toeslagen. Mensen met een lager inkomen zouden door de eenmalige uitkering in een hogere belastingschijf kunnen vallen en toeslagen verliezen, waardoor er uiteindelijk maar weinig van het uitgekeerde bedrag overblijft. Het CDA stelde voor om de 10% uit te zonderen bij het berekenen van toeslagen, maar dat voorstel werd afgewezen vanwege uitvoeringsproblemen. De Belastingdienst noemde het plan ‘foutgevoelig en arbeidsintensief’, waardoor het ondanks sympathie in de Kamer niet werd aangenomen.

Uitvoerbaarheid

Tot nu toe was het in Nederland niet toegestaan om een deel van het pensioenbedrag in één keer op te nemen. Pensioenen werden enkel in maandelijkse bedragen uitgekeerd. De nieuwe wet biedt nu echter de mogelijkheid voor een eenmalige uitkering, mits de Eerste Kamer ook akkoord gaat. Daar bestonden eerder flinke zorgen over de uitvoerbaarheid.

Meer informatie vind je hier.