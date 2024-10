60% werknemers vindt pensioen geen thema bij banenwissel 

Heeft een bedrijf een collectieve pensioenregeling, dan betaalt de werkgever mee aan de pensioeninleg voor de werknemer. Gemiddeld is dat ongeveer twee derde van de totale pensioeninleg, die bij cao’s gemiddeld zo’n 20% van het bruto-inkomen bedraagt. Op elke €5 bruto-inkomen gaat er dus €1 naar pensioen, waarvan de werkgever zo’n twee derde betaalt.

Dit zijn echter gemiddelden. Tussen werkgevers kunnen forse verschillen bestaan. Een baan die op het eerste oog goed betaalt, kan een stuk minder gunstig zijn als de werkgever weinig of niets inlegt voor het pensioen van zijn werknemers. Joost Tieland van financieel dienstverlener Brand New Day: “Let er in ieder geval op of het brutoloon dat tijdens een sollicitatie als aanbod wordt neergezet inclusief of exclusief de werkgeversbijdrage is. Op een modaal jaarinkomen van €40.000 bruto, heb je het immers over ruim €5.300 dat de werkgever onbelast in je pensioenpot stort. Dat is nogal een bedrag.”

Verdiep je

De aandacht voor pensioen bij een banenwissel staat in schril contrast met het belang van pensioen in het totale beloningspakket. Uit representatief onderzoek van Brand New Day blijkt dat slechts 42% van de beroepsbevolking pensioen een belangrijk thema vindt bij een banenwissel. Onder werknemers is dat iets meer: 47%. Van de werknemers die nu bij een werkgever zonder pensioenregeling werken, vindt 50% pensioen een belangrijk thema bij een nieuwe baan. Niet alle mensen die het een belangrijk thema vinden, gaan zich echter daadwerkelijk in pensioen verdiepen bij een banenwissel. Op basis van het totaal aantal ondervraagden verdiept slechts zo’n 30% zich daadwerkelijk. Bij werknemers zonder pensioenregeling is er hier een uitschieter naar 42,5%.

Tieland: “Qua bedrijfspensioen is er natuurlijk meer van belang dan alleen de hoogte van de werkgeversbijdrage. Hoe staat het met de rendementen en kosten van de pensioenregeling? Is er iets geregeld voor nabestaanden? Voor de partner? Is er überhaupt wel een bedrijfspensioen? We hebben een groot maatschappelijk probleem als AOW en eventueel bedrijfspensioen in veel gevallen onvoldoende inkomen biedt. Daarom is het ook slim dat mensen zich verdiepen in de mogelijkheden om hun pensioenpot zelf aan te vullen ”