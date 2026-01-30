Invoering pensioenbedrag ineens opnieuw uitgesteld

De invoering van de mogelijkheid om bij pensionering tien procent van het pensioenvermogen in één keer op te nemen is opnieuw uitgesteld. Dat laat het FD weten.

De regeling zou na eerdere vertragingen in juli 2026 ingaan, maar die datum wordt niet gehaald. De Eerste Kamer heeft nog geen instemming verleend en uitvoerders waarschuwen voor praktische problemen.

Voor het volgende kabinet

Demissionair minister Mariëlle Paul (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) liet de Tweede Kamer weten dat het vaststellen van een nieuwe ingangsdatum wordt overgelaten aan het volgende kabinet. Daarmee is, bijna zeven jaar na de afspraken in het pensioenakkoord, nog steeds geen duidelijkheid over de invoering.

De pensioensector pleit ervoor de regeling pas na afronding van de pensioentransitie in te voeren, mogelijk na 2028. Dit leidt tot gemiste belastinginkomsten voor de overheid, omdat over het opgenomen bedrag inkomstenbelasting verschuldigd is. Besluitvorming hierover acht de demissionair minister niet meer passend.

Opname deel pensioen ineens niet toegestaan

Momenteel is het in Nederland niet toegestaan om een deel van het pensioenvermogen ineens op te nemen. Pensioen wordt uitsluitend uitgekeerd in de vorm van levenslange periodieke uitkeringen.