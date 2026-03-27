“Maak pensioenadvies fiscaal aftrekbaar, net als hypotheekadvies”

Pensioenadvies zou fiscaal aftrekbaar moeten worden, bepleit directeur Joost Tieland van online pensioenbank Brand New Day. Dat zou de drempel verlagen voor veel werkenden die zich zorgen maken over hun pensioen, maar nu niets doen.

Vier op de tien werkende Nederlanders maken zich zorgen over hun pensioen, maar de meesten ondernemen geen actie om dit te verbeteren. Een goed pensioenadvies kan mensen helpen om wél stappen te zetten, maar de kosten kunnen een drempel zijn. Die kunnen worden verlaagd door pensioenadvies fiscaal aftrekbaar te maken, bepleit Tieland.

Volgens Tieland zijn er meer oplossingen mogelijk, maar zou het verlagen van de drempel voor pensioenadvies een concrete en logische maatregel zijn. “Pensioen is minstens zo’n belangrijke financiële beslissing als een hypotheek. Maak daarom ook pensioenadvies fiscaal aftrekbaar. Dan wordt het voor veel consumenten goedkoper en voor adviseurs vanzelfsprekender om pensioen mee te nemen in hun advies.”

Uit onderzoek van Brand New Day blijkt grote onrust onder werkenden over hun financiële situatie na pensionering. Vooral werknemers zonder pensioenregeling (51%) en mensen die (deels) in het buitenland hebben gewoond (54%) maken zich zorgen over toekomstige ‘pensioenarmoede’. 61% van de werkenden denkt dat ze na pensionering minder dan €2000 netto per maand te besteden zullen hebben.

Toch onderneemt een meerderheid geen actie. Zo zegt 59% van de werkenden dat zij in het afgelopen jaar niets hebben gedaan om hun pensioen te verbeteren. Volgens Tieland komt dat deels doordat pensioen voor veel mensen voelt als een onderwerp voor later. “Meer voorlichting is nodig, maar je moet mensen ook echt stimuleren om in actie te komen. Zolang pensioen nog ver weg lijkt, geven mensen andere financiële keuzes vaak prioriteit. Maar hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt om een eventueel tekort nog in te halen.”

Pensioen minder vaak onderdeel van advies na provisieverbod

De aanpak van pensioenarmoede is een complexe zaak, erkent Tieland. Een goed financieel advies kan volgens hem een van de manieren zijn om mensen daadwerkelijk in beweging te krijgen. Toch wordt pensioen volgens Tieland nog te weinig besproken in adviesgesprekken. “Sinds het provisieverbod moeten consumenten pensioenadvies rechtstreeks betalen. Dat heeft veel gedaan voor de productkwaliteit, maar pensioen wordt hierdoor wel minder vaak onderdeel van adviesgesprekken. Veel consumenten vinden het lastig om vooraf geld uit te geven aan advies over een onderwerp dat nog ver weg lijkt.”

Volgens Tieland kan een eenvoudige fiscale maatregel die drempel verlagen. “Bij hypotheekadvies is fiscale aftrek al jaren vanzelfsprekend, omdat een woning een grote financiële beslissing is. Maar je pensioen is minstens zo bepalend voor je financiële toekomst. Maak pensioenadvies daarom ook fiscaal aftrekbaar. Dat helpt uiteindelijk om mensen tijdig werk te maken van hun pensioen.”