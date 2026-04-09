AFAS behaalt B Corp-certificering: “Dit past bij wie we zijn en hoe we impact maken”

Aandacht voor de maatschappij en rekening houden met een ander is al jaren verankerd in de organisatiecultuur. Eerder zette het al stappen met een Nederlandse certificering en de opbouw van een milieumanagementsysteem. De afgelopen jaren is deze aanpak verder verdiept en verankerd in de hele organisatie.

De B Corp-certificering beoordeelt een bedrijf op verschillende thema’s, zoals goed bestuur, sterk werkgeverschap, maatschappelijke betrokkenheid, milieu-impact en klantrelaties. Daarbij gaat het niet alleen om de dagelijkse activiteiten van een bedrijf, maar ook dat het transparant is over waar het goed gaat en waar het nog beter kan. Het behalen van een B Corp-certificaat is dus een teken van een heel goed begin en geen einddoel.

Impact zit in hoe je onderneemt

Voor AFAS begint impact niet bij losse initiatieven, maar gaat dit over hoe je als organisatie naar de wereld kijkt. Daarom werkt het bedrijf vanuit drie ‘wereldwensen’: Groen & Eerlijk, Gezond & Gelukkig en Leuker & Beter. Die vormen de basis voor keuzes in de hele organisatie: van werkweek tot waterverbruik.

Groen & Eerlijk

AFAS maakt bewuste keuzes in energie, materialen en mobiliteit. Niet door te compenseren, maar door het elke dag een beetje beter te doen. Zo wordt op de eigen campus met een retentievijver per jaar 7,5 water hergebruikt voor de toiletgroepen en bestaat het wagenpark voor 100% uit elektrische auto’s.

Gezond & Gelukkig

AFAS heeft de overtuiging dat mensen die een goede en gezonde werk-privé balans hebben, het verschil kunnen maken op hun werk. Daarom voerde AFAS een vierdaagse werkweek in, met behoud van salaris. Op vrijdag is het kantoor gesloten en krijgen medewerkers een ontwikkeldag. Deze dag kunnen zij inzetten voor herstel, ontwikkeling of gewoon tijd besteden aan wat er voor hen echt toe doet.

Leuker & Beter

Goed ondernemen betekent doen wat juist is: ook als dat verder gaat dan je eigen organisatie. Via de AFAS Foundation doneert het bedrijf daarom al tien jaar structureel aan uiteenlopende initiatieven. Alleen al in 2025 ging dit om €10 miljoen en 89 projecten, die altijd worden begeleiddoor AFAS-medewerkers.

Onderdeel van bredere beweging

Met de certificering sluit AFAS zich aan bij een netwerk van meer dan 450 B Corp-bedrijven in Nederland, en 8000 wereldwijd. Binnen de wereld van bedrijfssoftware (zoals ERP- en HRM) is een B Corp-certificering nog geen gemeengoed. De B Corp-certificering wordt elke drie jaar periodiek opnieuw doorlopen. “Deze certificering voelt voor ons als een onafhankelijke internationale bevestiging van wie we zijn en hoe we al jaren werken”, zegt Britt Breure, directeur HR & CSR bij AFAS. “Onze cultuur is gebouwd op vertrouwen en betrokkenheid. We willen dat mensen hier niet alleen werken, maar zich ook echt goed voelen en zich kunnen blijven ontwikkelen. Het laat bovendien aan onze klanten en relaties zien dat het ons menens is met het maken van een duurzame en positieve impact.”

