Shakira wint Spaanse belastingzaak over 2011

Shakira heeft in Spanje een belastingzaak over 2011 gewonnen. Volgens het gerechtshof heeft de belastingdienst onvoldoende bewezen dat zij dat jaar fiscaal inwoner van Spanje was. Als de uitspraak standhoudt, moet de Spaanse fiscus haar ruim 60 miljoen euro terugbetalen, inclusief rente.

De zaak draaide om de vraag waar Shakira in 2011 belastingplichtig was. De Spaanse fiscus stelde dat zij dat jaar meer dan 183 dagen in Spanje verbleef. Daarmee zou zij volgens de Spaanse regels fiscaal inwoner zijn geweest.

De rechter ging daar niet in mee. Volgens persbureau AP kon de Spaanse belastingdienst slechts 163 dagen aantonen. Daarmee was volgens het hof onvoldoende bewezen dat Shakira in 2011 in Spanje belastingplichtig was.

Uitspraak nog niet definitief

De Spaanse belastingdienst legde Shakira in 2021 een aanslag en sancties op van ruim 55 miljoen euro. Met rente loopt het bedrag dat zij volgens de rechter terug zou moeten krijgen op tot ruim 60 miljoen euro.

Helemaal afgerond is de zaak nog niet. De Spaanse fiscus kan nog in beroep bij het Hooggerechtshof. Volgens Reuters vindt er geen terugbetaling plaats zolang de uitspraak niet definitief is.

Los van eerdere schikking

De uitspraak staat los van de belastingzaak over de jaren 2012 tot en met 2014. In die zaak werd Shakira ervan beschuldigd 14,5 miljoen euro aan inkomstenbelasting niet te hebben betaald. In 2023 trof zij daarover een schikking met het Openbaar Ministerie in Barcelona.

Die zaak kreeg destijds extra aandacht omdat volgens het Spaanse OM ook een Nederlandse bv een rol zou hebben gespeeld. AV schreef daar eerder over.

