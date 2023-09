‘Nederlandse bv speelde rol in belastingontduiking Shakira’

Liep de fiscale vluchtroute van Shakira mede via de Zuidas? Het Spaanse OM denkt van wel en heeft de Colombiaanse zangeres aangeklaagd wegens belastingontduiking. Ondertussen is ook de rijkste man van Frankrijk Bernard Arnault het lijdend voorwerp van een onderzoek: hij wordt verdacht van witwaspraktijken met de eveneens schatrijke Rus Nikolaj Sarkisov.

Shakira heeft een netwerk van achttien bv’s opgezet om miljoenen aan inkomsten te verbergen voor de Spaanse belastingdienst, zo vermoedt justitie in Spanje. Een die bv’s is het Amsterdamse Geneurope Holding, dat de intellectuele eigendomsrechten van de zangeres beheert. Andere bv’s zijn gevestigd in onder meer Malta, de Britse Maagdeneilanden, de Bahama’s, Liechtenstein, Panama en Luxemburg.

Volgens het FD is het Luxemburgse Ace Entertainment eigenaar van Geneurope en (direct of indirect) ook van de andere bv’s. Ace-baas Carlo Schneider afficheert zichzelf als specialist noemt in het ‘ontwerpen van structuren voor belastingoptimalisatie’. Het onderzoek naar Shakira richt zich op 2018, toen ze 53 concerten deed in Europa en Noord- en Zuid-Amerika. Desondanks kwamen haar verdiensten volgens de belastingaangiften lager uit dan in andere jaren. Justitie komt tot een omzet van 48 miljoen euro en in de aangifte is voor ruim 28 miljoen euro aan kosten opgevoerd. Het OM noemt onder meer vliegtickets voor haar kinderen als onterecht opgegeven aftrekposten.

Geneurope zou betrokken zijn bij een onduidelijke verkoopconstructie rond muziekrechten, die feitelijk binnen net bv-netwerk van eigenaar zijn gewisseld. Justitie eist ruim 6 miljoen euro terug van de zangeres. Shakira wordt al vervolgd voor belastingfraude in de jaren 2012 tot en met 2014 omdat ze toen belasting betaalde op de Bahama’s, terwijl ze in Spanje woonde.

Ook rijkste Fransman onder de loep

Ondertussen is in Frankrijk de financiële toezichthouder een onderzoek begonnen naar dubieuze geldstromen. Multimiljardair Bernard Arnault, de rijkste man van het land en topman van luxegoederenconcern LVMH, zou zich samen met de Russische oligarch Nikolaj Sarkisov schuldig hebben gemaakt aan witwassen. Samen zouden ze een ingewikkelde constructie hebben opgezet rond het kopen van woningen in skioord Courchevel. Sarkisov zou in 2018 via verschillende bedrijven in Frankrijk, Luxemburg en Cyprus voor miljoenen in chalets hebben gestoken met geld dat hij leende van Arnault. Later zou de Fransman de chalets zelf voor een mooie prijs hebben overgenomen. Bij de transacties zou de herkomst van het geld en de identiteit van de werkelijke begunstigde zijn verbloemd.