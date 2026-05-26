Caseware lanceert Verity: workflow-native AI-agents rechtstreeks in assurance-opdrachten

Na een investering van meer dan 100 miljoen dollar in AI-ontwikkeling introduceert Caseware een gereguleerd AI-platform, ontwikkeld samen met andere kantoren, dat accountants helpt meer overzicht te krijgen over de opdracht, complexe werkzaamheden te automatiseren en opdrachten met meer zekerheid af te ronden

Caseware, aanbieder van een AI-platform voor assurance en financiële rapportage, kondigt de lancering aan van Verity: een nieuwe intelligentie- en orkestratiefunctie die rechtstreeks in assurance- en financiële rapportageopdrachten werkt. Tegelijk introduceert het bedrijf een reeks workflow-native AI-agents die werkzaamheden door de opdrachtlevenscyclus automatiseren en versnellen.

Caseware onthult Verity en het AI-ecosysteem officieel tijdens CwX 2026, het jaarlijkse klantenevenement, op 21 mei in Florida. De sessie wordt ook live uitgezonden via LinkedIn, waar kijkers zich kunnen aanmelden om de lancering live te volgen.

Gebouwd in de opdracht, niet ernaast

Anders dan losstaande AI-assistenten, ontkoppelde copilots of enkelvoudige AI-agents werkt Verity door de assurance- en financiële rapportageworkflow. Het platform is ontworpen om de opdracht zelf te begrijpen en put daarvoor uit historische opdrachtcontext, de kantooraanpak, ondersteunende documentatie en beroepsstandaarden. Daarmee moet het professionals helpen risico’s te signaleren, documentatie te analyseren, oordeelsvorming te ondersteunen en werkzaamheden sneller en met meer zekerheid af te ronden.

De lancering volgt op meerdere jaren AI- en platformontwikkeling bij Caseware, ondersteund door een investering van meer dan 100 miljoen dollar en samenwerking met accountantskantoren via alpha- en betatestprogramma’s die zijn opgezet rondom echte opdrachtsituaties.

Volgens Caseware laten eerste betadeployments meetbare operationele resultaten zien. Verity haalt 94% nauwkeurigheid op gouden dataset-items uit betatraces, terwijl handmatige workflows die voorheen 15 tot 20 minuten duurden worden teruggebracht tot minder dan twee minuten. Dat komt volgens het bedrijf neer op een tijdsbesparing tot 85% per handeling.

Caseware stelt dat het ecosysteem waarde levert voor verschillende rollen binnen assuranceteams. Medewerkers kunnen AI inzetten om guidance te raadplegen, afwijkingen te signaleren en mogelijke volledigheidsrisico’s te markeren. Managers kunnen reviews versnellen via bestandsoverstijgende risicochecks, bewaking van openstaande punten en geautomatiseerde reviewpackgeneratie. Partners krijgen eerder inzicht in de gereedheid voor aftekening, inspectiepunten en opdrachtbevindingen.

“Met Verity introduceert Caseware een agentic oplossing die specifiek gebouwd is voor assuranceprofessionals,” zegt David Marquis, chief executive officer van Caseware. “Verity brengt intelligence rechtstreeks in de opdracht zelf. Het begrijpt de context, past de kantooraanpak toe en orkestreert intelligentie en automatisering door de volledige opdrachtlevenscyclus. Volgens ons heeft geen enkele concurrent, legacy- of puntoplossing, een volledig governed end-to-endplatform gebouwd zoals Caseware.”

Eén intelligentielaag voor de volledige workflow

Verity fungeert als de intelligentie- en orkestratiefunctie van het Caseware AI-ecosysteem. Professionals werken direct met Verity tijdens de opdracht, terwijl gespecialiseerde AI-agents op de achtergrond workflow-specifieke taken uitvoeren bij het voorbereiden, plannen, beoordelen en rapporteren.

Doordat het ecosysteem de workflow bestrijkt, kan Verity context bewaren over de verschillende fases van een opdracht, in plaats van te functioneren als een losstaande AI-tool bovenop één applicatie of taak. Zo kunnen kantoren volgens Caseware fragmentatie verminderen, handmatig schakelen tussen systemen beperken en AI inbedden in het systeem waar het werk al plaatsvindt.

De eerste Caseware AI Agent Suites

Caseware automatiseert de end-to-endworkflow van opdrachten met als doel 50% van de repetitieve werkzaamheden te automatiseren. Dat gebeurt op basis van een analyse van herhalende elementen in de workflow: Prepare Suite, Plan Suite, Evaluate Suite en Report Suite. De eerste workflow-geïntegreerde agents zijn:

Disclosure Checklist Agent automatiseert de beoordeling van jaarrekeningen door onderbouwde suggesties te genereren die accountants direct in de DAS-opdrachtomgeving kunnen beoordelen, verfijnen, accepteren of overrulen. Volgens Caseware bespaart de agent gemiddeld 2,7 reviewuren per workflow.

Document Intelligence Agent, momenteel in gesloten beta, automatiseert de beoordeling, analyse en extractie van informatie uit brondocumenten rechtstreeks in werkdossiers. Daardoor besteden professionals volgens Caseware minder tijd aan het handmatig verzamelen van controle-informatie en kunnen zij zich meer richten op oordeel en analyse.

Risk Suggestion Agent, in gevorderde alphafase, helpt controleteams de opdrachtplanning te stroomlijnen door opdracht-specifieke risicosuggesties te genereren op basis van meerjarige financiële data en kwalitatieve bronnen, zoals notulen van de raad van bestuur, eerdere risico’s en beheersmaatregelen. De agent presenteert risico’s met onderbouwde toelichting, zodat accountants de risicobeoordeling kunnen versnellen met behoud van professioneel oordeel en consistentie.

Samen zijn Verity en de Verity Agentic Suites ontworpen om tijdverlies door gefragmenteerde opdrachtdata te beperken, repetitieve workflowtaken te automatiseren en opdrachtrisico’s eerder in het proces te signaleren. Daarbij blijft toezicht door de professional en professioneel oordeel volgens Caseware onderdeel van het proces.

Ontwikkeld samen met kantoren die Verity gebruiken

Het platform is tot stand gekomen in overleg met kantoren die deelnamen aan de alpha- en betaprogramma’s. Zo konden professionals meedenken over de manier waarop Verity en de agent suites werken binnen echte opdrachtworkflows.

“De feedback van betadeelnemers, waaronder internationale kantoren, is opvallend consistent: Verity bespaart tijd en geeft me gemoedsrust, omdat het er gewoon is en mijn volledige opdracht begrijpt,” zegt Andrew Smith, chief product officer van Caseware. “Het gaat volgens ons een onderscheid in efficiëntie creëren tussen kantoren die het omarmen en kantoren die dat niet doen. Gebruikers vertellen ons dat toegang tot contextuele intelligentie op het juiste moment hen productiever maakt en meer gefocust op het werk dat er echt toe doet. Verity levert volgens ons meer dan productiviteitswinst; het verhoogt de kwaliteitsstandaard en de kwaliteit van het dagelijks werk voor elk lid van het opdrachtteam.”

“Kantoren zijn op zoek naar praktische AI die aantoonbare operationele waarde oplevert in gereguleerde omgevingen,” zegt Marquis. “We hebben Verity en onze AI-agents gebouwd om te werken op de plek waar controlewerkzaamheden daadwerkelijk plaatsvinden, met governance en menselijk toezicht ingebouwd in elke fase van de workflow.”

Governance, traceerbaarheid en menselijk toezicht als fundament

Governance en verdedigbaarheid waren volgens Caseware vanaf het begin onderdeel van het ontwerp van het AI-ecosysteem. Verdedigbare AI in assuranceomgevingen vereist dat outputs geautoriseerd, afgebakend, traceerbaar en verklaarbaar zijn. Die principes zijn bedoeld om kantoren te helpen toezicht te houden, professioneel oordeel te ondersteunen en te voldoen aan bewijsstandaarden in gereguleerde omgevingen.

Elke AI-ondersteunde output die via Verity en de agent suites wordt gegenereerd, is volgens Caseware bronverwezen, controleerbaar en traceerbaar voordat deze het opdrachtdossier ingaat. Het ecosysteem werkt binnen door het kantoor geconfigureerde autorisaties en beheersmaatregelen, met isolatie van opdrachtgegevens op opdrachtniveau en ondersteuning van enterprise-compliance-vereisten, waaronder SOC 2 Type II- en ISO 27001-certificering.

Het ecosysteem is ook ontworpen als een composable AI-fundament waarop kantoren verder kunnen bouwen, met ondersteuning voor toekomstige agent-to-agent-workflows, ecosysteemintegraties en kantoor-specifieke AI-uitbreidingen.