AVG, wat moet je ermee?

Na vele aankondigingen is het dit jaar dan zover: de Algemene Verordening Gegevensbescherming is vanaf 25 mei van toepassing. Het doel van deze nieuwe wetgeving is betere bescherming van persoonsgegevens, met meer aandacht voor digitale data, en gelijke wetgeving in heel Europa. Maar wat betekent dit nou eigenlijk voor jou, de accountant?

Niets doen met de AVG is geen optie. Of je nou een groot of klein accountantskantoor bent, zelfstandig, boekhouder of fiscalist: het verwerken van persoonsgegevens is je core business. En daarom komen met de AVG een aantal nieuwe verplichtingen om de hoek kijken. Denk aan een duidelijk(er) privacystatement en privacybeleid, waterdichte beveiliging van IT-systemen, meer aandacht voor de privacyrechten van je klanten en bewustzijn in je bedrijf over privacywetgeving.

Ben je niet klaar voor 25 mei? Dan kan dit behoorlijke gevolgen hebben. De boetes kunnen oplopen tot twintig miljoen euro of vier procent van de wereldwijde jaaromzet. Maar nog veel erger is de imagoschade bij een eventueel datalek of onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.

Er zijn veel stappen die je kunt nemen om je zaken op orde te hebben vóór de deadline. In de komende drie maanden gaat PinkWeb hier aandacht aan besteden en geven we je concrete handvatten om in mei klaar te zijn voor de AVG.

Wist je ook dat Client Online volledig compliant is met de nieuwste wetgeving? Werk je in onze online omgeving, dan kun je er vanuit gaan dat je op dit gebied ‘AVG proof’ bent. Neem voor meer informatie contact met ons op.