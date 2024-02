Waarom 25 maart 2024 een belangrijke datum is

Wat kun je als accountant en mkb-adviseur voor ondernemers met coronabelastingschulden betekenen? En waarom is 25 maart dan zo’n belangrijke datum? Jan Wietsma geeft in dit artikel antwoord op beide vragen.

Het aantal ondernemers dat niet in staat is om tijdig te voldoen aan het aflossen van de coronaschulden bij de Belastingdienst, het UWV en de RVO is ruim 80.000. Er is ook sprake van een nieuwe groep ondernemers die nieuwe belastingschulden opbouwt. Tot slot zijn er ondernemers die nu wel aan hun aflossingsverplichtingen voldoen maar die voorzien dat ze op relatief korte termijn niet meer aan hun verplichtingen kunt voldoen. Wat kun je als accountant en mkb-adviseur voor deze ondernemers betekenen en waarom is 25 maart 2024 dan zo’n belangrijke datum?

Soepel beleid Belastingdienst

Ondernemers die niet in staat zijn om hun coronabelastingschulden of eerder of later opgebouwde belastingschulden terug te betalen wordt momenteel de mogelijkheid geboden om een verzoek in te dienen voor het saneren van hun openstaande belastingschulden.

Aan dit verzoek worden wel de nodige eisen gesteld. Die eisen zijn te vinden in de Tijdelijke Instructie Saneringen van 17 augustus 2023. Wat deze tijdelijke instructie bijzonder maakt is dat de ontvanger van de Belastingdienst een saneringsverzoek ‘soepel zal behandelen’ en ‘bij twijfel zal toekennen indachtig het doel van de instructie’. De ontvanger van de Belastingdienst ziet tevens af van de zogenaamde ‘dubbele portie’ en gaat akkoord met het ontvangen van hetzelfde percentage als concurrente schuldeisers ontvangen.

Voorbeeld

Een eenvoudig voorbeeld om dit te illustreren:

Opbouw schulden

Concurrente schuldeisers € 200.000 Belastingdienst € 100.000 Geld beschikbaar voor akkoord € 60.000

Verdeling volgens instructie tot 1 april 2024 is als volgt:

Concurrente schuldeisers € 200.000 • 20% = € 40.000 Belastingdienst € 100.000 • 20% = € 20.000 Totaal = € 60.000

Vanaf 1 april 2024 veranderen de regels

Vanaf 1 april 2024 veranderen de regels en wil de ontvanger de zogenaamde dubbele portie ontvangen. Ofwel: de ontvanger kan alleen akkoord gaan met saneringsverzoeken waarbij hij het dubbele percentage ontvangt van hetgeen de zogenaamde concurrente crediteuren ontvangen. Gaan we uit van het vorige voorbeeld dan wordt de verdeling als volgt:

Het geld dat beschikbaar is voor een akkoord blijft € 60.000.

De verdeling vanaf 1 april 2024 is dan als volgt:

Concurrente schuldeisers € 200.000 • 15% = € 30.000 Belastingdienst € 100.000 • 30% = € 30.000 Totaal € 60.000



Uit dit voorbeeld blijkt dus dat er vanaf 1 april 2024 minder overblijft voor de zogenaamde concurrente crediteuren. Bedenk daarbij dat het UWV en de RVO ook concurrente crediteuren zijn.

Diverse manieren om een schuldsanering aan te vragen

Nu gaat dit voorbeeld uit van eenvoudige situatie voor een regulier schuldsaneringsverzoek.

In de praktijk kunnen schuldsaneringsverzoeken namelijk op verschillende manieren worden ingediend, behandeld en beoordeeld te weten conform:

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen De Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen Een verzoek Schuldsanering bij de Belastingdienst De Wet Homologatie Onderhands Akkoord waarbij

a. De regeling minnelijk tot stand komt

b. De regeling met een rechterlijke uitspraak gehomologeerd wordt

Welke schuldsaneringsoplossing voor een ondernemer en zijn onderneming het beste is, is situationeel afhankelijk en zal altijd op basis van feiten en omstandigheden dienen te worden gekozen. Daarbij kan het verstandig zijn om een externe deskundige te raadplegen alvorens er een oplossingsrichting wordt gekozen.

Vervalt de hele soepele regeling per 1 april 2024?

Het is op dit moment nog niet duidelijk of de hele soepele regeling per 1 april 2024 vervalt. Wat in ieder geval vervalt is het onderdeel dat de ontvanger afziet van de zogenaamde ‘dubbele portie’. Of de ontvanger na 1 april 2024 nog met een welwillende blik mag blijven kijken naar ingediende saneringsverzoeken is dus nog onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat alle verzoeken die voor 1 april 2024 bij de Belastingdienst zijn ingediend nog conform de instructie van 27 augustus 2023 worden afgewikkeld. Zelf als er sprake is van een pro formaverzoek. Dit houdt onder andere in dat de ontvanger nog akkoord gaat met de zogenaamde enkele portie. Als er een pro formaverzoek wordt ingediend dan heeft de ondernemer nog 90 dagen de tijd om dit verzoek aan te vullen.

Waarom is 25 maart 2024 dan zo belangrijk?

Wellicht dat jij je als lezer afvraagt: als mijn klant tot 1 april 2024 de tijd heeft om een saneringsverzoek in te dienen, waarom is 25 maart 2024 dan zo’n belangrijke datum?

Dat heeft alles te maken met het feit dat het 1 april 2024 Tweede Paasdag is en dat het niet zeker is dat je een brief die je op 27, 28 of 29 maart 2024 op de brievenbus doet ook daadwerkelijk voor 1 april 2024 bij Postbus 100 in Heerlen wordt bezorgd. Daarom het advies om voor klanten waarvoor je alsnog een schuldsanering wilt indienen – die met een soepele en welwillende blik wordt behandeld, en waarvoor je een beroep wilt doen op het enkele percentage – tijdig het (pro forma)verzoek in te dienen. Als je dit uiterlijk 25 maart 2024 per aangetekende post doet, dan mag je er vanuit gaan dat je verzoek voor 1 april 2024 ter post wordt bezorgd bij de Belastingdienst.

UWV en RVO

Zoals al eerder opgemerkt zijn de vorderingen die het UWV heeft inzake de NOW en het RVO inzake de TVL zogenaamde concurrente vorderingen. Dat houdt dus in dat het UWV en de RVO niet dezelfde rechten hebben als de Belastingdienst. Hoe dit na 1 april 2024 in de praktijk uitpakt bij het aanbieden van een akkoord is nu nog niet bekend. Wel kan de Belastingdienst, krachtens een besluit van de staatssecretaris, meewerken aan een schuldsaneringsverzoek als de UWV en de RVO niet meedoen.

Hoe nu verder?

Heb je ondernemers die nu al niet hun betalingsverplichtingen richting de Belastingdienst, UWV en/of RVO kunnen nakomen, of voorzie je dat dit op zeer korte termijn relevant wordt, kom dan voor 25 maart 2024 in actie. Bespreek de diverse opties die er zijn met de ondernemer en leg ook vast dat je dit gedaan hebt. Hiermee voorkom je ook dat de klant je achteraf verwijt dat je hem niet hebt gewezen op het aflopen van het soepele beleid van de Belastingdienst. Het is uiteindelijk aan je klant om wel of niet aan de slag te gaan met een schuldsanering. Welke rol je dan bij het concretiseren van het schuldsaneringsverzoek wilt vervullen, en of er externe ondersteuning nodig is, is een zaak van overleg tussen jou en je klant.

Meer weten?

Wil je meer lezen over de rol van de accountant bij het saneren van (corona)schulden lees dan:

Aandachtspunten bij het herstructureren van (corona)schulden. In dat artikel krijg je belangrijke aandachtspunten als je voor je klant aan de slag gaat met herstructureren van (corona)schulden. 7 veel voorkomende fouten die gemaakt worden bij het saneren van (corona)schulden. In dat artikel wordt er ingegaan op de zeven meest voorkomende fouten bij het saneren van (corona)schulden en hoe deze te voorkomen.

Jan Wietsma AA is herstructureringsdeskundige en partner mkb-kredietcoach

Wil je meer weten over het beleid rondom het saneren en invorderen van (corona)schulden voor- en na 1 april 2024 en jouw rol als accountant? Neem dan deel aan het webinar dat Accountancy Vanmorgen op 13 maart 2024 organiseert. Hier gaan Mr. Eline van der Tholen – Mulder (landelijk vaktechnisch coördinator invordering Belastingdienst) en Jan Wietsma (partner bij MKB-kredietcoach) uitgebreid in op dit nieuwe beleid en de mogelijkheden die er zijn om ondernemers te ondersteunen.