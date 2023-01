Koen Scheepers adviseur bij Credion

Per heden heeft Koen Scheepers zich als adviseur aangesloten bij Credion. Samen met Bert van Doorn zal hij ondernemers in de regio Maashorst e.o. adviseren naar de meest optimale financieringsoplossing voor hun bedrijf. Koen Scheepers heeft ruim 15 jaar ervaring bij verschillende functies in de financiële dienstverlening en zal nu als Credion-adviseur het mkb vanuit een onafhankelijke rol adviseren en begeleiden.

Ondernemers hebben ambities en blijven plannen maken. Ondernemers met een goed plan zijn kritischer over de invulling van hun financieringsbehoefte. Ze weten dat er tegenwoordig naast hun huisbankier tal van andere alternatieven zijn. Bij deze zoektocht naar de beste financieringsoplossing adviseert Credion hen. ‘Als onafhankelijke adviseurs kijken we breder. Daarbij zijn ook combinaties met andere financieringsvormen mogelijk om zo tot een ideaal plaatje te komen,’ geeft Bert van Doorn aan.

Credion Maashorst

Het werkgebied Maashorst biedt volop kansen. ‘Bij de zoektocht naar de meest optimale bedrijfsfinanciering adviseer ik ondernemers graag om hun ambitie waar te maken. Als onafhankelijke adviseur kijk ik breder. Door toegang te hebben tot meer dan 100 verschillende geldbronnen, zijn er volop mogelijkheden voor de ondernemer om zijn ambitie waar te maken,’ aldus Koen Scheepers.

Bert van Doorn is al jaren actief als financieringsspecialist bij Horeca Advies Bureau. Hier richt hij zich alleen op de horecabedrijven, met Credion kunnen zij zich ook richten op andere bedrijfstakken. Van Doorn en Scheepers werken vanuit het kantoor op de Stationsplein 1 in Heesch.

Credion

Credion is een keten van ruim 50, over het land verspreide vestigingen, die over ruim 100 verschillende bronnen van geld beschikken. Door deze vele verschillende bronnen van geld en het gezamenlijk financieringsvolume zijn wij in staat meer bedrijfs- en vastgoedfinancieringen te realiseren dan wie dan ook. Hier doet de klant van Credion haar voordeel mee.