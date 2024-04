Schenking aan vier werknemers is geen loon

Bij de beoordeling of sprake is van loon, is de mate van (causaal) verband met de dienstbetrekking bepalend. De inspecteur is er naar het oordeel van rechtbank Gelderland niet in geslaagd aannemelijk te maken dat de betalingen van een werkgever aan zijn werknemers zozeer hun grond in de dienstbetrekking vinden dat zij als daaruit genoten moeten worden aangemerkt.

Een werkgever is in 2014 directeur en middellijk voor 43,75% aandeelhouder. De overige aandelen zijn in handen van zijn twee compagnons, de een voor 43,75% en de ander voor 12,50%. Tussen 2013 en 2016 worden alle aandelen van de werkgever verkocht. In dat zelfde jaar worden aan elk van drie werknemers betalingen gedaan voor een bedrag van € 100.000,- en aan een werknemer een betaling van € 60.000,-. Van de betalingen zijn notariële schenkingsakten opgemaakt. De inspecteur vindt dat er sprake is van loon en legt de werkgever daarom naheffingsaanslag loonheffingen op.

Omdat de vier personen in 2014, en de jaren daarvoor, werknemer waren van de werkgever was die laatste zich bewust van het voordeel dat hij aan deze werknemers heeft verstrekt. Daardoor is er volgens de inspecteur sprake van een causaal verband tussen de betalingen aan de werknemers en hun dienstbetrekking bij de werkgever. Aannemelijk is, aldus de inspecteur, dat de betalingen verband houden met de verkoop van de aandelen van de werkgever.

Schenking op grond van privérelatie

De werkgever stelt dat sprake is van privéschenkingen en dat geen sprake is van loon. De schenkingen zijn gedaan op grond van de privérelatie tussen de directeur en zijn werknemers. De vier begunstigden verkeerden in 2014 in financieel zwaar weer en daarom wilde de werkgever hen middels deze schenkingen helpen. Dat zij tot een groep van negen werknemers behoorden in dezelfde functiegroep en salarisschaal en dat de andere vijf werknemers deze betaling niet hebben ontvangen wijst er volgens de werkgever op dat het hier een schenking betreft en geen loon.

De werkgever verklaarde tijdens de zitting in beroep voor rechtbank Gelderland dat hij inmiddels aan 21 mensen, waaronder een broer en zus van zijn echtgenote, schenkingen heeft gedaan. Al deze begunstigden zijn familie of kennissen van de werkgever, ook de vier werknemers behoren daar toe.

Geloofwaardige verklaring

Rechtbank Gelderland hecht geloof aan de toelichting van de werkgever omdat deze gedetailleerd is geen (noemenswaardige) tegenstrijdigheden met de overige dossierstukken vertoont. De inspecteur heeft naar het oordeel van de rechtbank dan ook niet aannemelijk gemaakt dat de betalingen aan de vier zozeer hun grond in de dienstbetrekking vinden dat zij als daaruit genoten moeten worden aangemerkt. Als al sprake van loon zou zijn ziet de rechtbank niet in waarom de directeur als enige van de drie aandeelhouders de betalingen via verrekening in rekening-courant heeft gedaan.

Omdat de inspecteur niet aannemelijk heeft gemaakt dat de betalingen als loon kunnen worden aangemerkt is naar het oordeel van de rechtbank geen sprake van loon.

Rechtbank Gelderland, ECLI:NL:RBGEL:2024:1786