Caseware introduceert ESG-app

Grote corporates zijn zich ervan bewust dat ESG-rapportage steeds belangrijker wordt, maar ze worstelen met de uitvoering ervan. Jeffrey Meijerink, salesmanager bedrijfsleven bij Caseware, ziet dat terug bij zijn klanten. “De wereld van ESG is nieuw, omvangrijk, en vaak nog onduidelijk en onzeker. Bedrijven stellen zich vragen als: Welke informatie moeten we verzamelen? Waar halen we deze informatie vandaan? Kunnen we erop vertrouwen? Hoe documenteren we het? Hoe krijgen we dit gepresenteerd in een XBRL-rapportage?”

Samenwerking Caseware Duitsland

Dankzij de nauwe samenwerking met Caseware Duitsland kan Caseware de ESG-app in Nederland introduceren. De gebruiker kan erop vertrouwen dat de rapportage van hoge kwaliteit is en voldoet aan alle vereisten van de ESRS. ESRS (European Sustainability Reporting Standards) zijn de Europese normen voor duurzaamheidsverslaglegging .”Caseware Duitsland heeft zich ingespannen om een robuuste app voor duurzaamheidsrapportage te ontwikkelen, die binnenkort beschikbaar zal zijn voor de Nederlandse markt. De app staat bekend om zijn betrouwbaarheid en we kunnen vertrouwen op de Duitse punctualiteit die we kennen van onze oosterburen.”

“Caseware speelt een vooraanstaande rol op het gebied van software voor het samenstellen van de jaarrekening, en nu ook voor ESG-rapportage. Kwaliteit en compliance vinden we hierbij heel belangrijk, daarom staat dit ook centraal in onze ESG-oplossingen”



Joost Ekkelboom, head of commercial Caseware Europe

Stapsgewijze begeleiding

Terwijl sommige andere producten zich vooral richten op het uiteindelijke rapport, begeleidt Caseware de gebruiker door middel van gerichte vragenlijsten door het proces. Hoe moet ik dit berekenen? Of hoef ik het helemaal niet te berekenen? Is dat deel van de rapportage relevant voor mijn organisatie? Het draait niet alleen om de prestaties, maar vooral om het vinden van inzicht. Allereerst wordt nagegaan welke onderwerpen binnen de organisatie materieel zijn. Als de geanalyseerde ESG-onderwerpen materieel zijn, bijvoorbeeld watervervuiling, dan krijgt de gebruiker gerichte vragenlijsten om deze onderwerpen in kaart te brengen. De nieuwe ESG-app is bovendien cloud-based, waardoor de app op ieder apparaat gebruikt kan worden, waar de gebruiker dan ook is.

“Met meer dan dertig jaar ervaring op het gebied van financiële verslaglegging, heeft Caseware een goede reputatie opgebouwd. Betrouwbaarheid en kwaliteit staan hoog in het vaandel. En dat geldt ook voor ESG-rapportage. Met een sterke focus op naleving van de wet- en regelgeving biedt Caseware een solide basis voor ESG-rapportage. Dus geen stress, met Caseware kun je met een gerust hart aan de slag met ESG-rapportage.”

