Hyarchis kiest voor id-verificatie van DataChecker

In het kader van ken-uw-klantwetgeving moeten accountants en andere financieel dienstverleners onderzoek doen naar de identiteit en achtergrond van nieuwe en bestaande cliënten. Met Compliance Manager van Hyarchis kunnen accountants dat proces, dat vaak nog handmatig wordt doorlopen, verregaand automatiseren.

Het verifiëren van de identiteit is een cruciaal onderdeel van de cliëntacceptatie. Behalve het opvragen van een kopie van het paspoort, is het noodzakelijk om vast te stellen of de cliënt wel is wie hij of zij beweert te zijn. Hiervoor is een persoonlijke ontmoeting of een afspraak via videocall nog vaak noodzakelijk. De oplossing van DataChecker maakt deze stap overbodig.

De oplossing van DataChecker

De id-verificatie van DataChecker verifieert de echtheid van ieder type identiteitsdocument, zoals paspoorten, identiteitskaarten of rijbewijzen. Een nieuwe of bestaande cliënt van een accountantskantoor stuurt via een beveiligde omgeving een digitale versie van het identiteitsdocument. DataChecker verifieert vervolgens het document en het gezicht van de klant. Dit gebeurt met behulp van zowel automatische als optische methoden die, in combinatie met biometrische gezichtsvergelijking, leiden tot zekerheid over de identiteit van cliënten. Vrijwel direct krijgt de accountant vervolgens een bericht in Compliance Manager of de identificatie goed is doorlopen. De accountant kan dan snel verder met de andere onderdelen van het acceptatieproces.

Laagdrempelig

Hyarchis koos voor de oplossing van DataChecker vanwege het gebruiksgemak en de laagdrempeligheid. Zo hoeven klanten niet eerst een app op hun telefoon te installeren: ze ontvangen een e-mail met een qr-code en een unieke link die ze naar een beveiligde omgeving leidt waar zij het gehele proces kunnen doorlopen. De Secure ID Link van DataChecker garandeert dat de verificatie veilig en volgens alle wet- en regelgeving voor onder meer privacy plaatsvindt.

“De toevoeging van DataChecker is een belangrijke aanvulling in onze applicatie”, zegt Auke Dirkmaat, ceo van Hyarchis. “Identiteitscontrole is een belangrijk onderdeel van customer due diligence. We zagen dat er een duidelijke vraag uit de markt is om dit onderdeel verder te automatiseren. Met deze koppeling zetten we een volgende stap om Compliance Manager uit te bouwen tot de toonaangevende oplossing voor cliëntacceptatie in de accountancysector.”

Joe Bloemendaal, managing partner van DataChecker zegt: “We zijn erg enthousiast over deze samenwerking met Hyarchis, omdat het onze gedeelde visie onderstreept op het belang van betrouwbare en efficiënte identiteitsverificatie in de financiële dienstverlening. Samen zetten we een nieuwe standaard voor klantacceptatieprocessen.”

——————-

Foto: Joe Bloemendaal (ceo, DataChecker), Auke Dirkmaat (ceo, Hyarchis), Jan Willem Jansen (Head of Sales, DataChecker) en Peter Rijsdijk (Product Owner, Hyarchis) bij de ondertekening van het contract.