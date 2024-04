Veelgemaakte fouten bij de WKR en hoe deze te voorkomen

De Werkkostenregeling (WKR) biedt werkgevers de mogelijkheid om onbelaste vergoedingen aan werknemers te geven. Hoewel de WKR kansen biedt om personeel fiscaal vriendelijk te belonen, zijn er valkuilen die tot onverwachte belastingheffingen kunnen leiden. In deze blog bespreken we de meest voorkomende fouten en delen we tips om deze te voorkomen.