De vijf grootste ICT-missers van accountancykantoren

Staan ook jouw vacatures langdurig open? Als accountantskantoor heb je ongetwijfeld ook te maken met aanhoudende personeelskrapte. Juist wanneer je capaciteitsproblemen hebt, is het noodzakelijk om collega’s slimmer te laten werken door beter gebruik te maken van ICT.

Goed ingerichte ICT-oplossingen zorgen voor een enorme slag in productiviteit. Maar ondanks dat veel accountantskantoren dit wel weten, zien wij in de praktijk nog veel missers die het efficiënter werken aanzienlijk belemmeren. In deze blog bespreken we daarom de vijf grootste ICT-missers bij accountantskantoren, de gevolgen ervan en uiteraard ook hoe je ze kunt voorkomen.

1. Onvoldoende beveiliging

Accountantskantoren beheren grote hoeveelheden gevoelige informatie. Het is verplicht om deze te beschermen. Cybersecurity is daarom een vereiste. Het negeren van sterke beveiligingsmaatregelen, zoals encryptie en sterke wachtwoorden, vergroot het risico op datalekken. Een dure misser want het kan leiden tot ernstige reputatieschade en verlies van klantvertrouwen.

Het is een must om als accountantskantoor te investeren in robuuste beveiligingsmaatregelen om de privacygevoelige gegevens van je klanten te beschermen. Hoe kun je ellende op dit vlak voorkomen? In ieder geval door problemen die ontstaan door verouderde of onveilige software op te lossen. Deze software kan leiden tot veel technische problemen die tijd en moeite kosten om op te lossen. Maar er zijn veel meer maatregelen die je kunt inzetten. Kijk hier wat wij doen om je kantoororganisatie veilig te laten werken.

2. Geen gebruik van cloudoplossingen

Veel accountantskantoren aarzelen om de voordelen van cloudtechnologie te omarmen, vaak uit angst voor beveiligingsproblemen en verlies van controle. Door geen gebruik te maken van cloudoplossingen, missen ze de mogelijkheid om op afstand efficiënt te werken en verhogen ze onnodig hun operationele kosten. Zonde!

Maar ook deze gevolgen zijn relatief eenvoudig te voorkomen. Door het implementeren van veilige en betrouwbare cloudoplossingen – zoals die binnen MS 365 beschikbaar zijn – voorkom je inflexibiliteit en werk je kosteneffectiever. Hoe het precies zit? Op onze cloud werkplek pagina vind je meer informatie.

3. Gebrek aan gepersonaliseerde ICT-oplossingen

Elk accountantskantoor heeft unieke behoeften en uitdagingen. Standaard ICT-oplossingen zijn zelden precies wat je kantoor nodig heeft. Sterker nog, een standaard oplossing kan leiden tot inefficiënties en beperkingen in de groei van het kantoor. Dan denk je dus dat je het goed voor elkaar hebt en blijkt het veel makkelijker te kunnen. Voorkom deze onschuldige maar wel vervelende misstap door samen te werken met een ICT-partner die begrijpt wat accountantskantoren nodig hebben en maatwerkoplossingen bieden die perfect aansluiten bij de wensen, eisen en bedrijfsprocessen die er zijn.

4. Niet-integratie van systemen

Het ontbreken van geïntegreerde systemen kan leiden tot dubbel werk, inconsistente informatie en onnodige complexiteit. Deze inefficiëntie heeft gevolgen voor de productiviteit van het kantoor. Onnodig en dus de hoogste tijd om deze misser vandaag nog aan te pakken of te voorkomen. Dat doe je door te investeren in goed geïntegreerde systemen, waarbij verschillende softwaretoepassingen naadloos samenwerken en gegevens efficiënt worden uitgewisseld. Medewerkers verliezen geen tijd meer door het schakelen tussen verschillende communicatieplatforms, wat de efficiëntie verhoogt. Meer weten? Je leest het op onze pagina over integratie van systemen.

5. Onvoldoende opleiding van medewerkers

Zelfs de meest geavanceerde ICT-oplossing is alleen effectief als medewerkers weten hoe ze deze moeten gebruiken. Het ontbreken van training kan leiden tot frustratie, (alweer) inefficiëntie en verkeerd gebruik van technologie. Ook al is daar eigenlijk geen tijd voorAccountantskantoren moeten er desondanks voor zorgen dat hun medewerkers de nodige training en ondersteuning krijgen om optimaal gebruik te maken van ICT-oplossingen. Al is het maar om de nieuwe en jonge collega’s te kunnen bijbenen… Dit betekent een continue uitleg om bij te blijven met nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden. We weten dat het niet ieders lievelingsonderwerp is, maar wanneer je personeel ervaart dat handmatige saaie taken kunnen worden geautomatiseerd, komt het enthousiasme vanzelf. Al is het maar omdat ze meer tijd hebben voor complexere taken die wel helemaal in hun straatje passen.

Conclusie

Om efficiënter te kunnen werken en dit soort ICT-missers te vermijden, moet je als accountantskantoor proactief investeren in de juiste technologieën en ervoor zorgen dat je medewerkers voldoende zijn opgeleid om ze te gebruiken. Door een effectieve ICT-strategie te implementeren, verhoog je niet alleen de efficiëntie, wordt de adoptie van nieuwe werkwijzen bevordert en is de veiligheid van privacygevoelige data gewaarborgd. Op deze manier bespaar je tijd, kosten en ben je jouw klanten beter van dienst.

Hoe je dit voor elkaar krijgt? Schakel een sparringpartner in die je begeleidt in deze uitdagingen, die een expert is in deze materie en het bovendien wél leuk vindt. Ieder z’n vak!

Neem vandaag nog contact met ons op of dien een contactverzoek in. We maken graag kennis!