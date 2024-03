Hoe ziet je dag eruit als je kan sturen op real-time financiële data?

Stel je eens voor: een kantoor waar jij, als financial, niet alleen je tijd besteedt aan eindeloze administratieve taken, maar een bijdrage kan leveren aan strategische beslissingen. Deze transformatie gaat niet alleen over het stroomlijnen van processen, maar ook over het bieden van strategisch advies op maat.

Innovatieve tools en automatisering kunnen deze transformatie waarmaken, en in deze blog kijken we naar de impact ervan op jouw dagelijkse agenda.

De noodzaak om te veranderen

Voorheen richtten functies in finance zich hoofdzakelijk op financiële administratie en het naleven van regelgeving. Nu staan financiële professionals voor een nieuwe uitdaging: het herdefiniëren van hun rol door de komst van nieuwe technologie. Digitalisering en automatisering beïnvloeden het takenpakket drastisch. Financials moeten nog steeds zorgen voor betrouwbare data, maar ook rekening houden met en gebruik maken van nieuwe innovaties.

De CFO blijft één van de belangrijkste sparringpartners van de CEO. Echter, om deze rol effectief te vervullen, moet de agenda van een CFO veel efficiënter worden gestroomlijnd. Slimme features kunnen hierbij ondersteunen, omdat het de CFO in staat stelt om proactief nieuwe initiatieven op te zetten. Zo ontstaat een nieuwe rol die zich richt op waardevolle bijdragen aan strategische besluitvorming en het aansturen van verandering.

Complexiteit van technologische veranderingen

Een herkenbaar issue is de complexiteit en de snelheid van nieuwe innovaties. Hoe zorg je voor de benodigde vaardigheden om nieuwe systemen effectief te gebruiken? Het implementeren van nieuwe technologieën, en het beheersen van het nieuwe werkproces beïnvloedt de rol van CFO’s en financiële professionals sterk.

Om de benodigde vaardigheden te ontwikkelen is allereerst een flexibele mindset nodig. Je zal tenslotte een aantal processen moeten aanpassen, en zult dus open moeten staan voor verandering. Praktijkervaring is vaak onmisbaar, dus het volgen van een onboarding, trainingen of demo’s kan voldoende ondersteuning bieden.

Als niet alleen jijzelf, maar meerdere mensen in het team aan de slag moeten met de nieuwe technologie, is het waardevol om samen met deze collega’s een nieuw werkproces op te zetten, zo creëer je draagvlak.

Door nieuwe technologieën goed te implementeren, ontstaat tijd voor het maken van complexe analyses en inzicht om waardevol strategisch advies op te baseren.

Kortom, nieuwe technologie ontstaat met een snel tempo, wat voor jou betekent dat er een nieuwe manier van werken aanbreekt, of op zijn minst tal van nieuwe kansen biedt, zoals het groeien naar een proactieve rol als strategisch partner.

Transformeer je agenda

Onderzoek laat zien dat financiële professionals vandaag gemiddeld tot wel 60% van hun tijd besteden aan administratieve taken, terwijl slechts 10% wordt besteed aan advisering.

Als we kijken naar de indeling in onderstaande afbeelding, dan vraag je je vast af: waar is ruimte voor strategische overwegingen? Waar is de tijd om cijfers om te zetten in toekomstgericht advies? Eén ding lijkt duidelijk: veel financials lopen over door hun takenpakket, waardoor zij in een reactieve modus blijven werken.

Herken je deze situatie? Hoe zou je het vinden als je deze agenda kan omdraaien en je het grootste deel van de dag kunt besteden aan het adviseren op basis van data?

Jouw agenda voor en na

Stel je een nieuwe dagindeling voor. Het grootste deel van de dag gaat niet meer over het beheren van data, maar over het maken van waardevolle financiële analyses en het ondersteunen van besluitvorming door gedegen advies. Klinkt goed, maar hoe zorg je ervoor dat deze nieuwe dagindeling werkelijkheid wordt?

Innovatieve features maken deze transformatie mogelijk. Ze ondersteunen de verschuiving naar een nieuwe rol, naar betrouwbare adviseur, iemand die het geheel overziet vanuit een uniek standpunt. De transitie naar een agenda met een meer efficiënte indeling komt met uitdagingen. Begin bij een goede voorbereiding en eindig bij de betrokkenheid van je hele team.

Zet de eerste stappen richting een efficiëntere agenda. Klik hier voor meer informatie.