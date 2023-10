Hix realiseert koppeling met Qwoater

Afgelopen maand is de koppeling tussen Hix en Qwoater live gegaan. Door deze koppeling is het eenvoudig geworden om documenten vanuit Hix automatisch op te slaan in het klantdossier van Qwoater en is het voor accountants makkelijker geworden om klantdocumenten te beheren.

De koppeling zorgt ervoor dat zowel documenten die via Hix bij klanten opgevraagd worden, als fiscale aangiftes, direct en zonder extra handelingen automatisch in het Qwoater klantdossier terecht komen. De documenten zijn hierdoor ook direct beschikbaar vanuit andere gekoppelde software van Qwoater.

Wie is Hix?

Hix biedt accountants een online softwareplatform met de volgende functionaliteiten:

SingleSign on : snel toegang tot verschillende systemen voor collega’s en klanten, zonder herhaaldelijk in te loggen.

: snel toegang tot verschillende systemen voor collega’s en klanten, zonder herhaaldelijk in te loggen. Eenvoudig delen en accorderen: aangiftes en documenten worden eenvoudig gedeeld en geaccodeerd, waarbij de aangiftes uit verschillende bronpakketten opgehaald kunnen worden.

aangiftes en documenten worden eenvoudig gedeeld en geaccodeerd, waarbij de aangiftes uit verschillende bronpakketten opgehaald kunnen worden. Automatisering van vragen aan klanten: vragen en afhandeling hiervan kan worden geautomatiseerd, wat tijd bespaard voor de accountant.

vragen en afhandeling hiervan kan worden geautomatiseerd, wat tijd bespaard voor de accountant. Digitaal ondertekenen: het proces van documentondertekening wordt aanzienlijk versneld.

Arjan van Brakel, directeur bij Hix, is te spreken over de koppeling: “In onze best-of-breed filosofie is Qwoater een logische partner. Zowel Qwoater als Hix hebben een jarenlange ervaring binnen de accountancy branche en weten goed wat er bij onze klanten en prospects speelt. Complimenten aan het team van Qwoater voor de soepele samenwerking en integratie!”

Wie is Qwoater?

Qwoater biedt jouw een centrale oplossing voor het beheer van klantdocumenten. Qwoater richt zich specifiek op accountancy organisaties waaronder de samenstelpraktijk. Met deze innovatieve software beheer, deel, structureer en archiveer je al jouw klantdossiers veilig en vanuit één plek. Zo bespaar jij tijd en wordt je werk een stuk makkelijker.

Qwoater werkt actief aan verdere uitbreiding van koppelingen met andere oplossingen, om hun klanten iedere dag beter te kunnen bedienen. Hiermee geven ze jou de mogelijkheid om het centraal en eenmalig opslaan van alle klantdocumenten nog eenvoudiger te maken.

Ernesto Lopez Vega, directeur van Qwoater, is ook blij met de nieuwe koppeling: “Deze nieuwe koppeling met Hix biedt onze gezamenlijke klanten weer extra gemak en ondersteunt onze doelstelling om alle klantgerelateerde documentprocessen binnen de accountancy vanuit een centraal klantdossier te ondersteunen. We zijn zeer tevreden over de samenwerking met Hix en het valt elke keer op dat onze visies mooi aansluiten en we de klanten centraal stellen, een mooie match!”