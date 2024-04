Met deze tips werk je efficiënter én bespaar je kosten

We leven in een tijd waarin alles onder druk lijkt te staan, maar het zijn niet alleen de marges die onder druk staan. Ook de hoeveelheid beschikbare tijd om werkzaamheden te verrichten, wordt steeds minder. Dit komt door enkele trends.

Trend 1 – Vergrijzing

De gemiddelde leeftijd van werknemers bij accountantskantoren is 47 jaar. De gemiddelde leeftijd is in de afgelopen jaren gestegen, wat betekent dat minder jonge mensen hebben gekozen voor het beroep van accountant. Keerzijde is dat er dus relatief meer oudere werknemers zijn. Het ziekteverzuim onder werknemers boven de vijfenvijftig jaar neemt niet alleen toe, ook mogen zij aanspraak maken op zogenaamde “ouwe lullen dagen”. Dat houdt in dat ze hun werkgever kunnen verzoeken om de werkweek aan te passen tot vier dagen. Er zijn werknemers die er dan voor kiezen om inderdaad vier dagen per week te gaan werken. Echter kiezen sommigen ervoor om die dagen op te sparen om eerder met pensioen te gaan. Wat de keuze ook is, het betekent dat dezelfde hoeveelheid werk gedaan moet worden in minder tijd.

Trend 2 – Studiekeuzes van jongeren

De duur van de opleiding tot accountant is ongeveer vier jaar, wanneer je het niveau van AA of RA wilt bereiken komt er nog minimaal drie jaar bij. Of je nu AA-accountant of RA-accountant wilt worden, de gemiddelde studieduur is 9 jaar. Zet je dit af tegen een gemiddelde studieduur van vier jaar voor andere hbo- of universitaire studies dan is dat een behoorlijk verschil.

Trend 3 – Werkweek van jongeren

Voor de werknemer van de gemiddelde leeftijd van 47 jaar was het heel normaal om bij aanvang van het werkzame leven te beginnen met een werkweek van 40 uur. In 1997 werd er gestart met een 36-urige werkweek. Gemiddeld is de werkweek nu ongeveer 37.5 uur. Jongeren van nu willen naast hun baan meer tijd voor hobby’s, zelfontplooiing en reizen. Dit betekent dat ze maximaal 32 uur willen werken, wat betekent dat er werk blijft liggen.

Hoe kan je nu precies slimmer werken en kosten besparen?

1 – Verlaag de kosten

Het is noodzakelijk om te kijken of er gesneden kan worden in de diverse softwarepakketten die er in gebruik zijn. Zijn er pakketten die hetzelfde kunnen of die een grote overlap hebben? Is er een pakket in de markt die best of both worlds kan combineren? De ontwikkelingen gaan steeds maar door. Voor we het in de gaten hebben, betalen we voor pakketten die we niet meer of amper gebruiken. Door kritisch naar de verschillende oplossingen te kijken, zijn er kostenverlagingen mogelijk. Een andere mogelijkheid om kosten te besparen is door te kiezen voor pakketten die in de cloud werken. Eigen servers worden daardoor, wellicht, overbodig.

2 – Trek jongeren aan

Flexibiliteit is voor de jongeren van nu enorm belangrijk. Ze willen niet vastzitten van negen tot vijf. Waar de leeftijdsgemiddelde werknemer gewend is aan vaste kantoor- en werktijden en zich daar prettig bij voelt, is dat voor werknemers van generatie Z totaal anders. Voor hen is het een pré als ze kunnen kiezen waar en wanneer ze hun werk kunnen doen. Eerst een uurtje naar de sportschool en daarna in huiselijke sfeer aan de slag? Dat kan je ze bieden door te kiezen voor pakketten die in de cloud werken. Het is dan zelfs mogelijk om in te loggen en te werken tijdens de rondreis die ze willen maken.

3 – Werk efficiënter

Er is veel winst te behalen door te kijken of er oplossingen zijn die gekoppeld kunnen worden. Dat voorkomt veel dubbel werk en daarmee verloren tijd. Als je bijvoorbeeld inkoopfacturen rechtstreeks in een boekhoudsysteem kan schieten, voorkom je daarmee onnodige handelingen. Er zijn tegenwoordig zelfs mogelijkheden om bij geselecteerde crediteuren onnodige controlestappen over te slaan. Facturen komen zo gelijk in een betaalbatch terecht. Verder zijn er door slimme koppelingen geen prints meer nodig en kunnen (inkoop)facturen eenvoudiger en sneller teruggevonden worden.

4 – Investeer in goede software

Door te investeren in goede software kan je dus aanzienlijk veel tijd besparen. Veel kantoren maken gebruik van boekhoudprogramma’s zoals Exact, Snelstart, Afas, Visma of Wolters Kluwers Twinfield en ook adviseren zij hun klanten op het gebied van boekhoudpakketten. Door Newbase in combinatie met Twinfield en Basecone te adviseren kan er veel winst worden behaald. Enkele belangrijke unieke features zijn dat je altijd op de hoogte kunt zijn van de voorraadpositie, dat je bijvoorbeeld een actueel overzicht hebt van de intercompany boekingen en dat je gemakkelijk advies over het onderhanden werk kunt geven.

Wil je ook tijd en kosten besparen én slimmer werken? Kijk dan op onze website en vraag een vrijblijvend gesprek aan.