Belastingdienst bevestigt: innovatie voor groene arbeidsvoorwaarden

In samenwerking met Jan-Bertram Rietveld van EY heeft Het HWP Plan als eerste de weg geopend naar een flexibel en fiscaal gunstig cafetariamodel, waarbij werkgevers kostenneutraal blijven en er gebruik wordt gemaakt van optimale fiscale mogelijkheden.

Het HWP Plan is een cafetariaregeling die voldoet aan alle eisen van de werkkostenregeling en het beleidsbesluit. Samen met Jan-Bertram Rietveld, loonbelastingadviseur en partner bij EY, is deze mogelijkheid ontwikkeld en in praktijk gebracht. Met de regeling kunnen werkgevers hun medewerkers op kostenneutrale wijze ondersteunen bij de aanschaf van duurzame oplossingen tot een maximum van €2.400 per jaar. De aanpak biedt medewerkers nieuwe groene arbeidsvoorwaarden met fiscale voordelen, terwijl werkgevers hun medewerkers financieel kunnen ondersteunen en bijdragen aan hun C02-reductie. Bovendien draagt dit positief bij aan de ESG-rapportages en laten werkgevers zien dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

De cafetariaregeling 2.0 in detail

De cafetariaregeling staat medewerkers toe om brutoloon en/of vrije dagen in te zetten voor een voordelige bijdrage aan de verduurzaming van hun woning. Tot nu toe was de Werkkostenregeling te beperkt om alle medewerkers te voorzien van de duurzame voordelen, maar is nu vele malen ruimer tot €2400 euro per jaar. De innovatieve formule zorgt voor interessante fiscale voordelen voor de medewerker, terwijl het voor de werkgever kostenneutraal blijft, zelfs als de WKR volledig is benut.

Uitspraak van de Belastingdienst

De Belastingdienst heeft woensdag 3 april 2024 uitspraak gedaan over de cafetariaregeling 2.0, waarbij er enkele cruciale vragen werden beantwoord. Het staat werkgevers en medewerkers fiscaal vrij om de arbeidsvoorwaarden en in het bijzonder de (samenstelling van de) beloning optimaal af te stemmen op de wettelijke mogelijkheden. Dit betekent dat het nu officieel is bevestigd dat medewerkers af mogen zien van een deel van hun brutoloon en/of vrije dagen voor groene arbeidsvoorwaarden. Dit maakt de regeling aantrekkelijk en fiscaal voordelig voor beide partijen.

Het is mogelijk dat mede door deelname van werknemers aan de cafetariaregeling de vrije ruimte van de werkkostenregeling wordt overschreden waardoor extra (loon)kosten voor de werkgever ontstaan in de vorm van 80 procent eindheffing. Bij de berekening van het brutobedrag van de bron die wordt uitgeruild, houdt de werkgever hier rekening mee zodat de uitruil voor de werkgever kostenneutraal is. (bron: KG:204:2024:9 cafetariaregeling, (on)mogelijkheid verhaal eindheffing).

Van uitspraak naar uitvoering

Met de bevestiging van de Belastingdienst kunnen we ervoor zorgen dat werkgevers in plaats van circa €500, tot €2.400 per jaar kunnen bijdragen aan de oplossing voor de hoge energierekening thuis. Door deze verruiming bieden we alle Nederlanders, juist met een laag inkomen, de mogelijkheid om te verduurzamen en gemiddeld €1.000 per jaar te besparen. Daarbij zet de regeling in op het versnellen van de energietransitie en kunnen organisaties op deze manier Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en de C02-uitstoot bij medewerkers reduceren.

Via deze weg kunnen medewerkers kiezen voor duurzame oplossingen, met tot 55 procent voordeel op de aanschaf en installatie, door de inruil van brutoloon en/of verlofdagen. Medewerkers kunnen kiezen uit een hybride warmtepomp, zonnepanelen, woningisolatie en een thuisbatterij. Het HWP Plan heeft het hele proces geautomatiseerd geregeld. Hierin worden de besparingen, terugverdientijd, subsidie, en fiscale voordelen direct berekend. De salarisadministratie ontvangt automatisch de uitruil gegevens, waardoor de inregeling slechts 5 minuten per medewerker duurt. Het HWP Plan heeft alle kennis en middelen in huis, om zowel werkgever als werknemer volledig te ontzorgen.

Duurzaam is haalbaar en betaalbaar

Voor de aanschaf van duurzame producten, zoals een Hybride Warmtepomp, hebben medewerkers geen eigen geld nodig. Via het Warmtefonds (overheid) kunnen ze ook lenen voor 0% rente tot een verzamelinkomen van €60.000. Zo betalen ze met het voordeel via de werkgever, dankzij Het HWP Plan, slechts €20 per maand en besparen medewerkers €1.000 op energiekosten per jaar. Gemiddeld is de investering al in 2-4 jaar terugverdiend. Zo kan iedereen meedoen!

