Zo vind je de juiste leverancier voor je ERP-project

Heb je al een geschikt boekhoudpakket of ander ERP-pakket gevonden? Dan is het nu tijd om de juiste leverancier te selecteren. Maar hoe kies je de juiste leverancier uit een lijst met honderden opties? Geen gemakkelijke opdracht! Gebruik onze tips en vind, de voor jou, beste leverancier.

Moet je toch nog eerst een geschikt softwarepakket vinden? Dan raden we je aan ons artikel te lezen over het kiezen van een ERP-pakket. Op deze pagina vind je onder andere een mooi overzicht van 11 ERP-pakketten. Ook krijg je een stappenplan. Deze stappen helpen je bij het selecteren van een goed pakket.

Verschil tussen maker van de software en de leverancier

Wist je dat het bedrijf dat je pakket implementeert, meestal een andere organisatie is dan de maker van de software? Voor de meeste mensen is deze informatie nieuw.

Een voorbeeld: Een maker van ERP-software (zoals Microsoft) zet partners/leveranciers in voor de levering, implementatie en ondersteuning van hun software.

Erg belangrijk dus om de juiste leverancier te kiezen. Met deze organisatie ga je namelijk een hechte samenwerking aan. Ook is de leverancier verantwoordelijk voor de implementatie van je pakket.

Tip 1: Focus je op het menselijke aspect

We zien dat mensen hun keuze vaak te zakelijk maken. Het menselijke aspect wordt hierbij vergeten.

Zoals we al eerder noemde, duurt de samenwerking met een ERP-leverancier vaak meerdere jaren. Je wil daarom altijd naar de mensen achter de geleverde dienst kijken.

Stel jezelf eens voor dat je tien jaar lang, een minder dan optimale relatie hebt met je ERP-leverancier. Dit wil je kosten wat het kost voorkomen.

Kies je juiste leverancier? En bouw je een hechte en constructieve band met dit bedrijf op? Dan is de kans groot dat je implementatie en gebruik van je ERP succesvol verloopt.

Doe je dit niet? Dan kan een ERP-project veel geld en gedoe opleveren.

Stel jezelf tijdens je oriëntatieproces de volgende vragen:

“Heb ik een goed gevoel bij deze organisatie?”

“Is de communicatie duidelijk?”

“Luistert de leverancier naar mijn feedback en vragen?”

“Is de leverancier eerlijk?”.

Leg tijdens je proces niet te veel nadruk op de laagste kosten, maar kies op basis van kwaliteit. En niet onbelangrijk: Gevoel!

Tip 2: Kies een leverancier met kennis van je branche

Ga na of de leverancier bekend is met de specifieke uitdagingen en behoeften van accountantskantoren.

Heeft de leverancier ervaring met het implementeren van ERP-software gericht op boekhouding, facturatie en salarisadministratie?

Dat een leverancier een ERP-project voor een Shell of Unilever heeft gedaan, staat mooi op de website. Maar zegt het ook iets over de ervaring met implementatietrajecten voor accountants?

Heeft de leverancier ook kennis van de relevante wet- en regelgeving? Dan is dit helemaal een grote plus.

Kies je voor een ERP-leverancier met kennis van accountancy? Dan vergroot je de kans dat je partner de wat lastigere vragen kan beantwoorden. Wanneer je een specifieke vakinhoudelijk vraag hebt, is het wel zo handig als je leverancier snapt wat je bedoelt.

Zo vind je een geschiktste ERP-leverancier

Geen accountancykantoor is hetzelfde. Daarbij is de keuze van leverancier erg persoonlijk en subjectief. Gelukkig hebben we een onafhankelijke ERP-selectietool voor je ontwikkeld. Vul eerst een aantal vragen in over je accountancykantoor. Vervolgens krijg je een lijst te zien met geschikte systemen en nog belangrijker een lijst met geschikte implementatiepartners!

Ontdek hier welke ERP-leverancier jouw perfecte match is.