Qics neemt Fortes over en breidt positie in de PPM-markt uit

Qics neemt Fortes over, een softwarespecialist op het gebied van Project & Portfolio Management (PPM). Dit is voor Qics de tweede uitbreiding sinds de start van de samenwerking met Main Capital Partners twee jaar geleden.

Na de recente overname van het Deense PPM-bedrijf ProjectFlow door Qics, bouwt de overname van Fortes verder op de visie van Qics om haar expertise rondom PPM uit te breiden. Door het complementaire aanbod van Qics, ProjectFlow en Fortes zal het gecombineerde bedrijf klanten ondersteunen met een breed pakket aan functionaliteiten en integratiemogelijkheden, waaronder Microsoft 365. ProjectFlow heeft al een vergaande integratie met Microsoft en Fortes ontwikkelt met Fortes 365 een daaraan complementair product. Bovendien wordt verwacht dat klanten binnen het gezamenlijke PPM-aanbod gebruik kunnen maken van Qics’ Power BI dashboardingmogelijkheden. Dit stelt klanten in staat om gegevens te gebruiken in verschillende systemen/projecten en om uitgebreide portfoliorapportage mogelijk te maken, met inzicht in voortgang en kosten voor zowel interne als externe projecten.

Eddy Plasier, CEO van Qics, zegt hierover: “Deze samenwerking staat in het teken van onze ambitie om te internationaliseren. Door Fortes en ProjectFlow te integreren in onze strategische visie, breiden we niet alleen ons PPM-aanbod uit, maar dragen we ook actief bij aan onze groei in Noordwest-Europa. Deze samenwerking stelt ons in staat om een bredere klantenkring te bedienen en versterkt onze toewijding aan het bieden van uitstekende oplossingen voor Project & Portfolio Management.”

Sander Nijenhuis, oprichter van Fortes, voegt hieraan toe: “Deze samenwerking onderstreept de wisselwerking tussen Qics en Fortes, waarbij onze krachten worden gebundeld om een holistische Change Governance en Planning oplossing te bieden. De samenwerking vergroot ons gezamenlijk vermogen om te voldoen aan de uiteenlopende eisen van zowel publieke als particuliere klanten en verstevigt onze positie als leiders in het ontwikkelende Noordwest-Europese PPM-landschap.”

Ivo van Deudekom, Investment Director bij Main Capital Partners, sluit af: “Met deze mijlpaal, zijn we vastbesloten om de capaciteiten en groei van het gecombineerde bedrijf verder te versterken. Wij geloven dat de kwaliteiten van Fortes op het gebied van strategisch portfoliomanagement een uitstekende springplank vormen voor de verdere groei van Qics om een leidende speler te worden in het Noordwest-Europese PPM-landschap.”