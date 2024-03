Samenwerking AdminPulse en PKIsigning:  integratie voor efficiënt digitaal ondertekenen

In de voortdurende digitalisering binnen accountantskantoren, markeert de samenwerking tussen AdminPulse en PKIsigning een stap die de efficiëntie voor Nederlandse administratie- en accountantskantoren kan verbeteren.

PKIsigning, erkend als een aanbieder van digitale ondertekenoplossingen, biedt een platform dat zowel veiligheid als gemak in het ondertekenproces waarborgt. Door de implementatie van geavanceerde identiteitsverificatie en het bieden van gekwalificeerde digitale handtekeningen conform de eIDAS-verordening, stelt PKIsigning organisaties in staat hun digitale transacties met volledige rechtszekerheid uit te voeren​​​​.

Aan de andere kant staat AdminPulse, een innovatieve softwareoplossing ontworpen om accountantskantoren te ondersteunen bij hun dagelijkse operaties en groei. Met functies die variëren van CRM, taakbeheer, tijdregistratie tot aan facturatie en documentbeheer, biedt AdminPulse een omvattende cloudoplossing die speciaal is afgestemd op de behoeften van moderne accountantskantoren​​.

Meer doen met minder

Met de integratie tussen AdminPulse en PKIsigning kunnen accountantskantoren documenten, zoals opdrachtbevestigingen en jaarrekeningen, heel eenvoudig aanbieden aan klanten. Het optimaliseert het kantoorproces: kantoren kunnen meer doen in minder tijd. Daarbij stelt het kantoren in staat om te voldoen aan wet- en regelgeving. Kortom: de samenwerking opent nieuwe mogelijkheden voor accountantskantoren om hun processen te stroomlijnen en hun dienstverlening te verbeteren.

Ambities in Nederland

AdminPulse zet in op de Nederlandse markt van administratie- en accountantskantoren en heeft zich reeds als een vooraanstaande speler gevestigd, met de ambitie om haar positie verder te versterken. De snelle en naadloze integratie met PKIsigning’s platform is een voorbeeld van hun toewijding aan innovatie en klanttevredenheid. Door de combinatie met de expertise van PKIsigning in digitale ondertekeningen, wordt een oplossing geboden die niet alleen de efficiëntie verhoogt, maar ook voldoet aan de hoge standaarden van beveiliging en compliance.