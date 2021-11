AV-Top 50 | Fiscaal bijspijkeren op maat

Aan het begin van dit jaar introduceerde het Register Belastingadviseurs modulair onderwijs in een vernieuwde vorm van de RB Academy. Ook de leerlijn voor accountants, onderdeel van de RB Academy, is te volgen op eigen tijd en in eigen tempo. Dat is interessant voor mensen die zich naast hun werk willen verdiepen in een aanpalend vakgebied.

Hugo van Campen is accountant en RB. Hij licht toe waarom hij die combinatie heeft gemaakt en wat die brengt in de praktijk. ‘Ik ben sinds 1996 accountant. Bij KPMG, waar ik na mijn hbo-studie terechtkwam, was het gebruikelijk meteen weer een studie te starten. Ik koos voor een fiscale opleiding bij een rechtsvoorganger van het RB. Daarna heb ik jaren bij meerdere kantoren gewerkt, vooral voor het MKB. Mij past de directe samenwerking met ondernemers vanuit de rol van een fiscale huisarts. Je probeert samen te bekijken wat passend is, welke mogelijkheden je kunt benutten. Mijn hart ligt niet bij de controlekant. Natuurlijk is een kritische blik belangrijk, maar uitgaan van wantrouwen is niets voor mij.

De leerlijn ‘RB worden voor accountants’ Deze leerlijn bestaat uit 22 of 23 modules, afhankelijk van de wens daarna door te stromen in een fiscaal masterprogramma. Waar de RB Academy een mix aanbiedt van fiscaal inhoudelijke modules en vaardigheidsmodules, focust de leerlijn voor accountants zich vooral op een fiscale theoretische verdieping. Wij hebben een – volgens ons – ideale volgorde van modules samengesteld, waar je begint met huwelijksvermogens- en erfrecht en afsluit met procesvoering. Het is echter aan jou of je deze volgorde aanhoudt of een andere leerroute uitstippelt. De modules starten ieder jaar minstens vier keer en bijna iedere module wordt zowel op locatie als digitaal aangeboden. Aan jou de keus wanneer je welke module wil volgen en in welke vorm.

Een paar jaar geleden werd ik gevraagd als beleidsmedewerker vaktechniek MKB bij de NBA. Dat leek me in eerste instantie een wat stoffige baan, maar niets is minder waar. Ook op deze plek kan ik echt de belangen behartigen van de beroepsgroep en die van MKB-ondernemers. Daarnaast geef ik les aan de RB Academy.

Klaas Molenaar: ‘Als je de leerlijn van de RB Academy afrondt, word je Register Belastingadviseur en mag je de RB-titel voeren.’

Ik kan iedereen de RB-leerlijn voor accountants aanbevelen. Veel van ons werk als accountants in het MKB heeft fiscale componenten. En daarin wil je niet alleen compliant zijn, maar ook je klanten optimaal kunnen adviseren. Als AA of RA heb je natuurlijk de nodige kennis op dit vlak, maar die is onvoldoende. Verdieping is belangrijk, net als het bijhouden van de fiscale ontwikkelingen.’

Visie van het RB

Het Register Belastingadviseurs focust op modulair onderwijs. Het biedt deelnemers de mogelijkheid op maat (passend bij de eigen situatie), modern (in allerlei vormen) en flexibel (instroom op elk gewenst moment) te scholen. Vanzelfsprekend is dit voor alle leerlijnen doorgevoerd, ook voor de leerlijn voor accountants.

Hugo van Campen: ‘Ik vond het laatste jaar van de opleiding, met praktijkvakken, het leukst: een beroepsschrift schrijven, in gesprek gaan met een inspecteur: daar leer je van.’

Klaas Molenaar, manager RB Onderwijs: ‘Er ligt historie als we kijken naar de RB-opleiding voor accountants. Die bestaat al jaren en dat ligt ook voor de hand. Het werk van fiscalisten en accountants raakt elkaar en overlapt soms. Veel accountants zoeken aanscherping op het vlak van fiscaliteit. Die bieden we met deze leerlijn, waarin vakken zijn opgenomen als Vpb, inbreng in de BV, bedrijfsopvolging in de praktijk en schenk- en erfbelasting.

In de loop der jaren hebben honderden accountants de opleiding doorlopen. Het feit dat we ruim duizend dubbelleden – accountants die ook RB zijn – hebben, illustreert dat. Datzelfde geldt voor een groep docenten die we inzetten: zij kennen de accountancy van binnen uit.

Jordie Nulens MSc RA RAB REP: ‘Als accountant kom je steeds vaker in aanraking met het fiscale recht. Zeker als je actief bent in het MKB. Om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn, heb ik besloten om de opleiding tot RB te volgen. Ik merk na enkele modules al resultaat: met name de praktijkgerichtheid bevalt mij enorm. De docenten komen allemaal uit de praktijk waardoor je alleen maar casussen tegenkomt die we ook dagelijks bij onze klanten tegenkomen. Voor ons een win-win situatie.’

Naast een volledige opleiding is het overigens mogelijk losse modules te volgen. Dat kan bijvoorbeeld interessant zijn voor een accountant van wie een klant te maken krijgt met specifieke fiscale vraagstukken. Of als er veel vragen rond eenzelfde thema aan de orde zijn. Die modules zijn bijna altijd zowel klassikaal als digitaal te volgen. De komende tijd gaan we daarnaast onder meer modules toevoegen op het gebied van tax technology.’