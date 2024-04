All you need is best of breed 

Volg je ons op LinkedIn, dan heb je ons statement vast voorbij zien komen: best of breed-werken biedt de beste workflow. En… dat is leuk en aardig – maar waarom eigenlijk? In dit blog gaan we in op álle voordelen en nadelen die je ervaart van best of breed-werken (hoewel het volgens ons reuze meevalt met die minpunten). Let’s go!

Begon jij ooit jouw eigen accountantskantoor? Dan had je daar vast een goede reden voor: jij wilde het ánders doen. Jij hebt een sterke eigen visie en doet dingen graag op jouw eigen manier. De werkwijze die jij hanteert in jouw kantoor is dus waarschijnlijk anders, dan in andere kantoren. Jouw software moet daarop aansluiten, zodat deze je op de goede manier ondersteunt en helpt.

Een best of suite-pakket is ontworpen voor een standaardkantoor. En weet je wat? Dat bestaat niet. Ieder accountantskantoor doet dingen op z’n eigen manier en ontwikkelde daarin een eigen werkwijze. Een best of suite-pakket zal daar nóóit op aansluiten. Best of breed, daarentegen, kies je helemaal zelf. Zo weet je zeker dat de software goed bij jou en jouw kantoor past!

Onafhankelijk van grote partijen

Sluit een tool tóch niet goed aan, of verander je jouw processen? Dan sta je vrij om over te stappen op een andere tool. Zonder gehannes of gedoe, want je bent niet afhankelijk van één leverancier. Jouw werkwijze aanpassen aan een systeem? Dat wil niemand. En doordat jij jouw eieren slim verspreidde over meerdere mandjes, loop je minder risico en stap je gemakkelijker over op een andere partij.

Het gemak van best of suite

“Maar best of suite werkt toch veel makkelijker?” Ja en nee. Vroeger was het inderdaad zo dat je met best of breed-oplossingen extra tijd kwijt was aan het koppelen, inloggen of invoeren van data. Gelukkig is dat al láng niet meer zo. Met Hix Login creëer je bijvoorbeeld één centrale plek, vanuit waar je inlogt in al jouw applicaties.

Daarnaast gebruik je Hix Questions om in jouw eigen huisstijl, uniform te communiceren met klanten en koppel je Hix Docs aan oplossingen zoals die van het DMS van Like-IT. Zo worden al jouw bestanden automatisch overgenomen in jouw SharePoint-omgeving. Dat is dus het gemak van best of suite, met de voordelen van best of breed. Oftewel: the best of both worlds.

De personal touch voor jouw accountantskantoor

Laten we even een blik werpen op de tussenstand. Je hebt je workflow geautomatiseerd met tools die perfect aansluiten op jouw werkwijze, naadloos integreren én uniform communiceren met klanten – die voortaan betalen via een iDEAL-link. De (tijd)winst die je hieruit haalt? Die kan jij vervolgens investeren in het persoonlijk contact met jouw klanten.

Best of breed zet de accountant centraal, zodat jij hetzelfde kan doen voor jouw klanten. Als dat niet het beste van alle werelden is, dan weten wij het ook niet meer.

Ben je na het lezen van deze blog benieuwd naar (een aantal van) onze modules? Probeer ze dan voor 30 dagen gratis uit óf vraag een demo aan. Net waar jij behoefte aan hebt. Lekker flexibel én overzichtelijk, toch? Dat dachten wij ook.