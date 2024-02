Lisa Miles-Heal (CEO Silverfin): “Succes hangt niet af van een persoon”

Eind september nam de Noorse softwaregigant Visma het snelgroeiende Silverfin over. Toch was die overname niet de reden waarom de ontwikkelaar van cloudsoftware Lisa Miles-Heal anderhalf jaar daarvoor tot CEO benoemde. “Mijn doel is om Silverfin uit de start- en scale-upfase te halen en op lange termijn duurzaam te laten groeien.”

De Nieuw-Zeelandse Lisa Miles-Heal of ‘LMH’ doet haar verhaal in het Engels: “M’n Duolingo-Nederlands verbetert, maar is zeker nog niet goed.” Miles-Heal woont in de buurt van Bristol en werkt vanuit het Londense kantoor van Silverfin. Toch komt ze regelmatig op het hoofdkantoor in Gent. “Ik leef vanuit een koffer”, vertelt ze. “Mijn man reist mee. Hij werkt ook remote, ook in de software, maar niet bij Silverfin.”

Geen groot ego

“Bij Silverfin hebben we een Slack-kanaal: LMH on the move. Zo zien m’n medewerkers waar ik zit en wat ik aan het doen ben. Daarnaast heeft iedereen toegang tot mijn agenda. Zo weet elke medewerker of ik bereikbaar ben. Dat ze ook kunnen zien dat ik bij de kapper zit, neem ik op de koop toe”, vertelt ze lachend. Miles-Heal vertelt vol passie over haar rol bij Silverfin. Toch zei ze eerst nee toen oprichters Joris Van Der Gucht en Tim Vandecasteele haar vroegen om het softwarebedrijf te gaan leiden. “Ik wilde helemaal geen CEO worden. Ik heb geen groot ego en hoef niet het gezicht van een onderneming te zijn.” Aan de andere kant vond ze het ook moeilijk om nee te zeggen. “Het is zeg maar gerust onmogelijk als de oprichters vertellen dat ze jou nodig hebben om hun business naar het volgende niveau te brengen.”

De oprichters vonden haar de perfecte persoon met de juiste ervaring. “Als Nieuw-Zeelandse in de IT heb je sowieso een mondiale mentaliteit. We zitten op een eiland aan de onderkant van de planeet: Om succes te hebben moet software wereldwijd relevant en schaalbaar zijn. Voordat ik bij Silverfin begon heb ik met succes software vanuit Nieuw-Zeeland in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten geïntroduceerd.”

De concurrentie heeft diepe zakken

De uitdaging voor Silverfin is het indrukwekkende Belgische succes herhalen in andere landen. “Neem het Verenigd Koninkrijk. Na een goede start liepen we tegen de grenzen aan. Je kunt er niet zomaar vanuit gaan dat een succesvol product ook ergens anders aanslaat. De ene markt is de andere niet. In België kent iedereen Silverfin. In het VK zijn we een kleine buitenlandse speler, met een nieuw product. Ja, we beschikken over de beste technologie, daar is iedereen het over eens. Maar onze concurrenten hebben diepe zakken. Zij kennen de markt door en door en geven hun marktaandeel uiteraard niet zomaar op.”

“Toen ik begon hadden we er functionele leiders maar geen businessunit-leiders. Er ontbrak een structuur waarin iedereen op dezelfde lijn zat. Nu hebben we speciaal voor de Britse markt mensen op sales, marketing, product en customersucces. We hebben veel geleerd van de productintroductie. Als we een nieuwe markt betreden moet de content up-to-date zijn.

Van jaarrekening, vennootschapsbelasting en post-accounting workflows: alles moet voldoen aan wet- en regelgeving en tegemoetkomen aan de wensen van de markt en de gebruiker. Daar werken we constant aan. Dat is ook de reden dat bijna de helft van alle Silverfin-medewerkers accountant of ex-accountant is. Onze tool is gebouwd door accountants voor accountants.”

Mond-tot-mondreclame

Volgens Miles-Heal vermijden accountants risico’s. “In het VK kijken ze graag wat anderen doen: ze zijn niet graag de eerste. Als collega’s niet vertellen dat ze een tool eens moeten bekijken, zal geen enkele marketing- of salesinspanning hen overtuigen. Daarom was het voor ons essentieel om zowel mensen te hebben die de markt en het product perfect kenden.”

Silverfin koos in het VK voor een specifieke doelgroep: de top 200 accountantskantoren. “Als je als Belgische speler wilt bewijzen dat je wereldwijd relevant bent, moet je dat doen in een mondiale markt als het VK. Onze concurrenten willen niet dat de markt weet dat wij beter zijn in post-accounting. Ze willen hun klanten overtuigen om alles bij hen af te nemen. Ook al hebben gebruikers klachten over deze all-in-one-oplossingen. Wij moeten onze categorie definiëren en inbreken in de markt. Silverfin is een geavanceerd B2B-product, het blijft een uitdaging om dat uit te leggen. Dat hoeven we in België niet meer te doen. Hier willen kantoren alleen weten wat ze nu en in de toekomst allemaal kunnen met Silverfin. Dat vraagt om een compleet andere marktbenadering.”

FOMO

De inspanningen leveren resultaat op. “In het VK is intussen meer dan een vijfde van de honderd grootste kantoren klant. Dat is nog ver verwijderd van ons marktaandeel in België, maar het aantal stijgt. We creëren een FOMO (fear of missing out) bij de andere kantoren. Ze vragen zich af wat ze missen. Onze klanten zijn kantoren die zelf andere kantoren overnemen. Ze willen dan processen zo snel mogelijk standaardiseren. Daarvoor kijken ze naar best-of-breedoplossingen.” Net als in België kampt ook het VK met een tekort aan accountants. “Als je talent wilt aantrekken, heb je de beste technologie nodig. Silverfin is een open oplossing. Ons product is probleemloos te integreren met andere tools die kantoren gebruiken.”

Silverfin heeft op dit moment vestigingen in België, Nederland, Luxemburg en het VK en focust met z’n product op die markten. Met de platformoplossing bedient het bedrijf echter nog een tiental andere landen; van Denemarken tot Zuid-Afrika. “Daar bouwen we de content niet zelf, maar bieden we ons platform en onze tools aan de grote kantoren aan. Zij bouwen hun eigen content met onze ondersteuning. Daar liggen wereldwijd kansen voor Silverfin. Ons platform wordt bijvoorbeeld gebruikt door PwC Canada. Zij hebben een team dat de content bouwt en onderhoudt. De platformoplossing is één product: als we het voor België of het VK aanpassen, profiteren ze daar ook van in Canada en Zuid-Afrika.”

Salesforce van 15 jaar geleden

“Ik ben overtuigd dat we lijken op Salesforce van vijftien of twintig jaar geleden. Salesforce besloot toen geen product te bouwen maar een platform. Wij doen beide. Op bepaalde markten zijn we fysiek aanwezig. In crossfunctionele teams werken we samen en bieden ons product op maat aan. Daarnaast bestaat het platformmodel voor de grote internationale kantoren die het zelf doen. Dat opent ook een partneroptie. Zo zijn we in Denemarken partner van de big four. Zij bouwen de content en verkopen die aan andere kantoren. Progressieve kantoren die beseffen dat ze hun traditionele verdienmodellen moeten herzien, halen zo voordeel uit hun investeringen.”

Wat de overname door Visma betekent voor de groeiplannen van Silverfin? “Visma staat sterk in een aantal Europese markten”, aldus Miles-Heal. “Silverfin hoeft niet van nul te beginnen maar kan meteen gebruik kunnen maken van de expertise en het netwerk van Visma. Het is niet de bedoeling om te integreren met andere tools in de Visma-familie. Het blijven stand-alones, geen all-in-ones. In Nederland waren ze wat zenuwachtig omdat Visionplanner overlapt met Silverfin. Maar we volgen elk onze eigen koers en mikken op verschillende marktsegmenten.”

Platformmodel in Afrika en Azië

“In Europa focussen we momenteel nogal op Denemarken. Misschien wordt dat zelfs het volgende België voor Silverfin. Hun tools voldoen niet meer, vertellen gebruikers. De software mist functionaliteiten, is niet open en draait niet volledig in de cloud. Zuid-Afrika is een belangrijke markt en een toegangspoort naar andere landen in Afrika. De grote spelers hebben weinig interesse om daar lokaal op te starten. Silverfin biedt en onderhoudt een stabiel en betrouwbaar platform. Daarnaast is het aan te passen aan lokale wensen. Dat model werkt uitstekend in Zuid-Afrika maar bijvoorbeeld ook in Nigeria en Senegal.”

“Ook in Azië worden markten door de groten verwaarloosd omdat ze niet interessant genoeg zouden zijn. Per land bekijken we of we daar ons product introduceren, of dat het beter is om er ons platform aan te bieden.” Bij Silverfin kijken ze ook naar de Verenigde Staten. Volgens Miles-Heal kunnen ze daar naartoe, maar nog niet vandaag. “Als je uit een ander land naar de VS of misschien Canada komt, moet je honderd procent zeker zijn dat je geavanceerde schaalmodellen aan kan. De VS is namelijk geen land, het is een verzameling van 52 staten. Je moet kunnen schalen en al die markten een voor een kunnen tackelen. Daarvoor moet je perfect inschatten hoe je product er ontvangen wordt.”

Niet op eiland blijven zitten

Is het een nadeel om als speler uit een klein land als België wereldwijd op deuren te kloppen? “Dat hangt af van markt tot markt”, legt ze uit. “Sommige willen het Belgisch succesverhaal nadoen. Andere zeggen: stop over een ander land te vertellen, bij ons ligt het anders. Wij geloven in een symbiotische relatie. Ons product in België verbetert omdat we openstaan voor wereldwijde invloeden. We zitten niet op een eiland. Want geloof me: hoe bepaalde dingen in de Benelux gedaan worden is uniek in de wereld”, vertelt ze lachend. De CEO van Silverfin verduidelijkt dat met een voorbeeld. “Jullie belasting op arbeid. Ik heb over de hele wereld gewerkt en die is nergens zo complex. Wat meer eenvoud zou zeker positief zijn. Dat is overigens mijn mening, geen politiek standpunt.”

“Benelux heeft een kleine, maar progressieve markt. Vergelijkbaar met Nieuw-Zeeland. Wie klein is, moet zich snel kunnen aanpassen, pragmatisch zijn en uitzoeken hoe je dingen oplost. Niet lui worden. Dankzij ons werk in België, bijvoorbeeld met AI, kunnen we andere markten laten zien hoe we dat aanpakken. Een win-win. Want onze Belgische klanten profiteren zo als eerste van de nieuwste ontwikkelingen. We willen dit jaar meerdere nieuwe producten op de markt brengen die de kracht van AI op ons platform benadrukken. In deze snel evoluerende technologiewereld moeten we durven ontwerpen. Technologische ontwikkelingen vertalen naar nieuwe tools en die zo snel mogelijk naar onze klanten brengen. Een voorbeeld hiervan is de Silverfin Assistant. De tool helpt accountantskantoren om de nazicht-, afsluit- en rapporteringsprocessen te stroomlijnen. Het scant en checkt klantendata op zoek naar anomalieën en fouten. Tijdrovende en repetitieve taken worden geautomatiseerd en dat zorgt voor een hogere snelheid en accuraatheid van interne bedrijfsprocessen.”

“Mensen die mogelijk bezorgd waren over de toekomst van Silverfin omdat het in privéhanden was van de oprichters, zijn volgens mij gerustgesteld na de overname door Visma. Visma neemt sterke bedrijven over en zorgt dat die geleid worden als sterke bedrijven. Onze ervaringen van de afgelopen maanden wijzen ook absoluut in die richting. Ik heb een bijzonder lage tolerantiegraad voor onzin. Als iemand het ene zegt maar het andere doet, heb ik dat snel door. Dat is nu niet het geval. Visma gelooft dat Silverfin een wereldwijde leider kan worden.”

Succes hangt niet af van één persoon

“Ik kijk uit naar 2024 als het jaar na de overname en de volgende stappen in de Silverfin-reis. En dat is mondiale relevantie, verder schalen. Daarbij blijven we absoluut trouw aan onze Belgische roots. Maar onze ambities gaan verder dan de nummer een post-accountingtool in België. Mijn job is focussen op resultaten en zorgen dat iedereen geniet van de reis daarnaartoe. Daarvoor sta ik elke dag met plezier op. Ik word omringd door uitstekende collega’s. Het managementteam van Silverfin is het beste waar ik ooit mee heb gewerkt. Mocht ik op vakantie in Nieuw-Zeeland meegenomen worden door een vloedgolf, dan zal het bedrijf blijven draaien. Dat klinkt hard. Maar het is een belangrijk principe: dat succes niet afhangt van één persoon.”