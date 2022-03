Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren

Markus Verbeek Praehep en Fiscount gaan hun samenwerking verder intensiveren. Fiscount neemt de opleidingen van Markus Verbeek Praehep (MVP) op in haar aanbod en MVP gaat, naast haar eigen langere accountantsopleidingen, nu ook de PE-cursussen van Fiscount aanbieden. Op deze manier hebben beide partijen vrijwel alles in huis om te voorzien in de opleidingsbehoeften van accountants-, administratie- en (belasting)advieskantoren. Directeur Gerrie van der Wal (Fiscount) en directeur Frank Bakker (MVP) zijn verheugd met de intensivering van de huidige samenwerking.

Fiscount is ruim dertig jaar actief in de accountancybranche en Markus Verbeek Praehep vierde vorig jaar haar 125-jarig bestaan. Kortom, de nieuwe samenwerking brengt ruim 155 jaar opleidingservaring bij elkaar. Gerrie van der Wal (destijds ook zelf opgeleid bij MVP): “Ik ben heel content met deze samenwerking – en dat ben ik om meerdere redenen. Ten eerste: op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat we voor accountants-, administratie- en (belasting)advieskantoren alles in huis hebben, wat zij nodig hebben aan opleiding en scholing. We kunnen hiermee dus zowel voorzien in korte cursussen en trainingen, o.a. ten behoeve van de invulling van PE-activiteiten, het terrein waarin Fiscount haar expertise heeft opgebouwd, als ook in complete opleidingen, bij uitstek het terrein van MVP. Door ons opleidingsaanbod samen te voegen, bundelen we een dermate groot aanbod aan cursussen, opleidingen en trainingen, dat daar voor ieder ‘wat wils’ tussen zit. Daarnaast vind ik het een groot voordeel dat Markus Verbeek eenzelfde ‘bloedgroep’ heeft als Fiscount. We zijn beiden organisaties die voortdurend in beweging zijn, vooruit willen en niet bang zijn om iets nieuws uit te proberen.”

Samen sterk vanuit eigen core business

Frank Bakker: “Vanuit Markus Verbeek Praehep willen we bijdragen aan de ontwikkeling van de ideale financiële professional. Dat gaat veel verder dan directe vakkennis, omdat je in je opleiding onder meer ook IT en gedrag wilt meenemen. Onze core business ligt echter bij het aanbieden van branche-erkende opleidingen, (post-)bachelors, en masters. Dan is het natuurlijk een optie om PE-cursussen in eigen huis te gaan ontwikkelen, maar je kunt ook gaan samenwerken met een partner die daar volledig in gespecialiseerd is. Daarom zijn we hierover met elkaar het gesprek aangegaan. Het leuke hiervan is dat wij Fiscount straks aanvullend kunnen ondersteunen bij een leeromgeving. Omgekeerd kunnen zij ook bijdragen aan de ontwikkeling van onze opleidingen, waarvoor zij juist extra expertise in huis hebben. We zijn straks ook samen te vinden op het opleidingenplatform Opleiding.nl (een zakelijk platform, wat elk kantoor kan gebruiken als een soort Booking.com voor opleidingen).” Gerrie van der Wal en Frank Bakker erkennen dat sommige opleidingen elkaar enigszins zullen overlappen. Frank: “Dat is ook logisch en nooit helemaal uit te sluiten. Waar het om gaat, is dat je daar open en eerlijk over bent. Wat we nu zien, is dat die overlap zich met name manifesteert op het gebied van payroll; daar kijken we naar.”

Strategisch belang

De samenwerking met MVP is van strategisch belang vanuit het oogpunt van de nieuwe opleidingssystematiek vanuit de NBA. Gerrie van der Wal: “Het gaat niet meer om PE-punten tellen, maar om het inrichten van een jaarlijks leerplan, een POP, waarin je de juiste opleidingselementen bij elkaar brengt. Wij bieden daarbij ondersteuning door leerroutes te definiëren die je kunt volgen of waarin je naar hartenlust (selectief) kunt winkelen. Daarbij hebben we niet gekozen voor een fancy tool, maar voor een degelijke tool en duidelijke, inhoudelijke guidance. Met de opleidingen van Markus Verbeek Praehep in ons aanbod kunnen we straks het gehele kantoor bedienen, van eigenaar tot medewerker.”