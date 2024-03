Samenwerking Loket.nl & HoorayHR: HR-processen efficiënter dan ooit

HoorayHR, de alles-in-één HR tool voor mkb’ers, lanceert samen met Loket.nl een integratie tussen beide platforms. Met deze integratie worden gegevens automatisch gesynchroniseerd tussen HoorayHR en Loket.nl. Mutaties overtikken, medewerkersgegevens in beide systemen invoeren? Dat is verleden tijd!



Het was een veelgehoorde vraag: de mogelijkheid om te koppelen tussen HoorayHR en Loket.nl om zo tijd te besparen in het mutatieproces. “Heel begrijpelijk”, geeft Theo Schroen (CEO HoorayHR) aan. “Loket.nl en HoorayHR hebben dan ook de krachten gebundeld en met succes. Vanaf nu worden mutaties automatisch verwerkt tussen beide systemen, wat MKB’ers tijd bespaart en HR-processen optimaliseert. Een praktische oplossing die echt het verschil maakt voor MKB’ers!”, aldus Theo Schroen.

Open ecosysteem

Vanuit Loket.nl wordt een zogeheten “open ecosysteem” nagestreefd. “We bieden onze klanten graag de keuze om hun tools te koppelen met ons krachtige platform Loket.nl. Door samen te werken met HoorayHR bieden we deze aanvullende mogelijkheid”, aldus Marc van Gaal, directeur Loket.nl over de samenwerking met HoorayHR.



Met HoorayHR hebben mkb’ers een alles-in-één HR tool in handen die iedereen direct begrijpt. Van onboarding en performance management tot verlofregistratie en declaraties, alle functionaliteiten zijn in één platform beschikbaar. HoorayHR richt zich specifiek op het mkb (10-200 medewerkers) in Nederland, België en Duitsland.

Plug and play HR-software

Met de plug-and-play HR software van HoorayHR besparen ondernemers en HR managers tijd, zijn processen goed ingericht en richten medewerkers zich op hun eigen ontwikkeling (incl. 360graden feedback). Ook is er een uitgebreid personeelsdossier beschikbaar, dat vanaf nu direct gesynchroniseerd wordt met Loket.nl en ruim dertig andere tools.



Als organisatie moet je, in deze snel veranderende tijd, steeds opnieuw uitvinden hoe je relevant blijft voor je klant. Als onderdeel van de Van Spaendonck Groep heeft Loket.nl bewezen dat je door te blijven innoveren na 105 jaar (opgericht in 1919) nog relevant kunt zijn voor alles wat te maken heeft met arbeidsrelaties. Loket.nl heeft dan ook de marktleiderspositie veroverd op het gebied van online salaris en HR voor het mkb.

Koppeling met honderd bedrijfsapplicaties

Meer dan 375 accountantskantoren, 145.000 werkgevers en 1.400.000 medewerkers ervaren inmiddels het gemak van Loket.nl. Als werkgever kies je zelf van welke mogelijkheden je gebruik wil maken in Loket.nl en op welke manier je wil samenwerken met de accountant en medewerkers. Door de uitgebreide mogelijkheden en online samenwerking bespaar je veel onnodige administratieve uren en het helpt de personeelsprocessen soepeler te laten verlopen. Om personeelsprocessen nóg soepeler te laten verlopen, is Loket.nl te koppelen met ruim 100 veelgebruikte bedrijfsapplicaties, waaronder nu ook HoorayHR.