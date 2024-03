Personeelstekort en innovaties zorgen voor verschuivingen in de accountancysector 

Traditionele praktijken worden uitgedaagd door een golf van vernieuwing en verandering; dat is het hedendaagse scenario waarin de accountancysector zich bevindt. De sector wordt geconfronteerd met een nijpend personeelstekort en zoekt daarbij naar oplossingen in data-analyse en AI. Daarnaast biedt de opkomst van innovaties en technologische vooruitgang ook mogelijkheden met betrekking tot de dienstverlening en zorgen daarmee samenhangende ontwikkelingen voor verschuivingen die het landschap herdefiniëren.

Innovatie speelt een steeds grotere rol bij het aanpakken van het tekort aan accountants – bijvoorbeeld om de efficiëntie en effectiviteit van accountancydiensten te verbeteren. Accountantskantoren investeren meer in technologische oplossingen zoals data-analyse, kunstmatige intelligentie (AI) en automatisering om routinematige taken te stroomlijnen en de productiviteit te verhogen. Door geavanceerde software en tools te implementeren, kunnen accountants sneller en nauwkeuriger analyses uitvoeren.

Bovendien biedt technologie nieuwe mogelijkheden voor accountants om waardevolle inzichten te genereren uit grote datasets en trends te identificeren die voorheen moeilijk te detecteren waren. Dit geeft ze de mogelijkheid om proactief te adviseren en klanten solide te ondersteunen bij het nemen van strategische beslissingen voor hun bedrijf.

Naast technologische innovatie is er ook behoefte aan innovatie op het gebied van bedrijfsmodellen en processen binnen accountantskantoren. Wensen en verwachtingen van aanstormende talenten in het veld verandert, waardoor kantoren nieuwe manieren van werken verkennen, zoals flexibele werktijden, virtuele samenwerking en alternatieve tariefmodellen om tegemoet te komen aan de veranderende behoeften. Door te blijven innoveren en zich aan te passen aan de snel veranderende marktomstandigheden, weten accountantskantoren hun concurrentiepositie te versterken en tegelijkertijd het tekort aan accountants in te perken.

Consolidatie en private equity leiden tot overnames en fusies

Daarnaast spelen de recente ontwikkelingen op het gebied van consolidatie en de opkomst van private equity een significante rol bij het vormgeven van de accountancysector. Als reactie op het groeiende tekort aan accountants en de toenemende druk vanuit de markt, zijn veel accountantskantoren op zoek naar schaalvergroting om hun concurrentiepositie te versterken en groei te bevorderen. Dit heeft geleid tot een golf van fusies en overnames binnen de sector, waarbij grote en middelgrote kantoren hun krachten bundelen om synergie te creëren en efficiënter te opereren. Een illustratief voorbeeld hiervan is de geplande fusie tussen Alfa Accountants en Adviseurs en ABAB Accountants en Adviseurs, die vermoedelijk medio dit jaar zal worden afgerond.

Naast de trend van consolidatie is er ook een opkomst van private equity-investeringen in de accountancysector. Private equity-partijen tonen steeds meer interesse in het verwerven van accountantskantoren vanwege de stabiele inkomstenstromen en de groeimogelijkheden die de sector biedt. Ook dit heeft geleid tot verschillende overnames, waaronder de recente overname van het accountantskantoor Vanhier door de Belgische PIA Group in januari 2024. Door de betrokkenheid van private equity kunnen accountantskantoren toegang krijgen tot kapitaal en expertise die nodig zijn om te innoveren en hun dienstverlening te verbeteren. Tegelijkertijd brengt deze ontwikkeling ook nieuwe uitdagingen met zich mee, zoals veranderingen in de bedrijfscultuur en de focus op kortetermijnwinsten.

Rol van accountantskantoren en NBA

Het tekort aan accountants hangt samen met een lage instroom van nieuw talent én een te traditioneel curriculum dat niet goed inspeelt op de huidige ontwikkelingen. Veel accountantskantoren ondernemen daarop zelf actie om de tekorten en het gebrek aan moderne vaardigheden van jonge professionals te ondervangen. Zo investeren steeds meer kantoren in interne opleidingsprogramma’s om nieuwe medewerkers op te leiden en te bewapenen met meer actuele vaardigheden. En daarbij zijn accountantskantoren vaak actief betrokken bij het aantrekken van jong talent door middel van stages, traineeships en voorlichtingsactiviteiten op scholen en universiteiten. Door het promoten van het accountancyvak en het bieden van aantrekkelijke carrièremogelijkheden in finance vacatures, hopen kantoren het tekort aan accountants te verminderen en een sterke en diverse talentenpool op te bouwen voor de toekomst.

Ook zetten ze stappen om breder te selecteren bij het aannemen van nieuw personeel, waarbij ze niet alleen kijken naar traditionele accountancyachtergronden, maar ook naar kandidaten met expertise op andere gebieden zoals data-analyse, cybersecurity en duurzaamheid. Dit helpt ze om de diversiteit en multidisciplinaire vaardigheden binnen accountantskantoren te vergroten, waardoor ze beter kunnen inspelen op de diverse behoeften van hun klanten.

Gespecialiseerde recruitmentbureaus

Naarmate de accountancysector evolueert te midden van personeelstekorten, innovaties en technologische vooruitgang, komt de rol van een gespecialiseerd finance recruitmentbureau naar voren als een welkome ontwikkeling. Deze bureaus, zoals &Work, zijn gepositioneerd met diepgaande inzichten en ervaringen in zowel het werkveld als de kandidatenmarkt. Ze bieden niet alleen waardevolle begeleiding aan accountantskantoren, maar helpen ze bij het aanpassen van strategieën en adviseren over het benutten van groeikansen.

Het opgebouwde netwerk helpt daarnaast accountants bij het identificeren van groeimogelijkheden en het nemen van strategische stappen in hun loopbaantraject waardoor deze bureaus fungeren als katalysator voor de sector.

Wat de toekomst verder ook in petto heeft, dat er meer verschuivingen aan staan te komen is een ding dat zeker is. Voor alle belanghebbenden is het de kunst om daar slim op in spelen zodat er vroegtijdig voordeel uit gehaald kan worden.

