ABAB en Alfa op koers voor fusie in juni, nieuwe naam: aaff 

In december 2023 kondigden Alfa Accountants en Adviseurs en ABAB hun voornemen om te fuseren aan. “Onze sector verkeert in een uitdagende fase. Wij zien een unieke kans om daar een geheel eigen antwoord op te geven en echt iets nieuws neer te zetten,” aldus beide voorzitters, Fouk Tsang (Alfa) en Ronald Meijers (ABAB). Een aantal maanden verder liggen de partijen nog steeds op koers om de fusie in juni te laten plaatsvinden.

Een nieuwe naam

Als onderdeel van de fusie is ook de nieuwe naam bekend gemaakt: aaff. In de naam herken je direct het verleden, want de eerste letters komen terug in ABAB en Alfa. “aaff voelde voor beide organisaties direct vertrouwd. Het is belangrijk dat alle medewerkers zich herkennen in de nieuwe naam,” aldus Fouk Tsang. “In 2024 vindt communicatie nog plaats vanuit ABAB en Alfa. Vanaf 2025 communiceren we vanuit de nieuwe naam.”

Participatieregeling voor alle medewerkers bekend gemaakt

Afgelopen week is ook de participatieregeling, waaraan alle medewerkers kunnen deelnemen, bekend gemaakt. “We willen echt een ander geluid laten horen in de markt. Geen private equity maar employee equity”, aldus Ronald Meijers, huidig voorzitter raad van bestuur bij ABAB. Alfa kende al een bedrijfsbrede participatieregeling, bij ABAB kon een beperkte groep participeren. Meijers: “Hoe mooi is het dat straks de bijna 2000 medewerkers mede-eigenaar zijn van de nieuwe organisatie.”

ACM en integratie

Op 26 februari heeft de Autoriteit Consument & Markt de voorgenomen fusie goedgekeurd. Het verloop van de fusie wordt de komende periode zorgvuldig begeleid door een integratieteam, bestaande uit vertegenwoordigers van beide organisaties. “We streven naar een naadloze overgang, waarbij we de belangen van al onze stakeholders behartigen en we de kernwaarden van beide bedrijven integreren”, vertelt Ronald Meijers.