Inzicht in facturatieproces voor Van der Nat Financiële Diensten

Je gebruikt een softwaresysteem voor de urenregistratie en de facturatie, en bent daar niet helemaal tevreden over. Je wilt meer mogelijkheden en efficiëntie in je processen. Het overkwam het team van Van der Nat Financiële Diensten. Zij werkten al met een systeem voor deze processen en zochten naar optimalisatie en verbetering. Een systeem dat alles koppelt en integreert.

Een zoektocht naar een nieuwe softwareleverancier gebeurt steeds vaker online. Je baseert je keuze op reviews, demo’s, functionaliteiten van de software en de uitstraling van de website. Allereerst maak je je behoeftes inzichtelijk en waar de gebruikers naar op zoek zijn. Bij welke processen heb je ondersteuning nodig en wat wil je koppelen? De financiële dienstverlener ging voor een demo op locatie en liet zich uitgebreid informeren over de mogelijkheden. Zo was er ook een koppeling mogelijk met Multivers en dat was een belangrijke factor in hun beslissing.

Soepele implementatie

Wanneer je overstapt naar een andere softwareleverancier dan wil je dat de implementatie zo soepel mogelijk verloopt. Dat klanten en medewerkers zo weinig mogelijk merken van de overgang. In dit geval werd via een importbestand alle gegevens overgezet naar het nieuwe modulaire softwaresysteem. De functionaliteiten waren bekend en ook dat zorgde voor een snelle opstart. Natuurlijk is het fijn als de leverancier ook na de implementatie betrokken blijft en een goede support levert. Zo werkt het indienen van een ticket snel en kan het werk worden voortgezet.

Compleet facturatieproces

De voordelen van een modulair softwaresysteem voor urenregistratie en facturatie zijn talrijk. Zo ervaart de financiële dienstverlener tijdswinst en inzicht. Door de boekhoudkoppeling met Multivers hebben ze altijd inzicht in de betaalstatus van verstuurde facturen. Hierdoor wordt het ook eenvoudig om herinneringen te sturen. Dit maakt het facturatieproces efficiënter en worden er geen betalingen overgeslagen. Ze zien de facturen op relatieniveau en hebben alles bij elkaar.

Van urenregistratie naar facturatie

Registreer en verwerk gewerkte uren voor relaties, creëer projecten en voeg activiteiten toe, zoals inboeken, salarisadministratie, jaarstukken en meer. Alles is in een handomdraai gebeurt met online urenregistratie en facturatie. Van der Nat Financiële Diensten factureert elk kwartaal op regiebasis. Zijn bepaalde werkzaamheden nog niet zijn voltooid, dan verschuiven ze het facturatiemoment eenvoudig naar de volgende periode. Dit biedt flexibiliteit en een praktische manier van factureren. Medewerkers maken graag gebruik van de bijbehorende app met dezelfde functionaliteiten.

‍Met onze software voor accountantskantoren regel je in een handomdraai belangrijke bedrijfsprocessen tot aan je boekhouding. Yoobi is modulaire software en daardoor flexibel. Kies de modules die bij jouw accountantskantoor passen en ervaar de voordelen van procesoptimalisatie. Accountantskantoren die met Yoobi werken kiezen vaak voor urenregistratie, facturatie, inzicht en CRM. Onze software groeit met je mee in gebruikers en in modules. Tijdens een vrijblijvende, persoonlijke demo laten we je alle mogelijkheden van onze modulaire software zien. Zo ontdek je zelf of Yoobi bij jouw accountantskantoor past. Vraag direct jouw demo aan.