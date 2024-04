Ook BDO’er stapt op vanwege rol bij examenfraude

Een lid van het managementteam (MT) Audit & Assurance bij BDO is opgestapt omdat diegene op een signaal van ongewenst gedrag bij een interne e-learning niet corrigerend blijkt te hebben opgetreden. Dat meldt BDO in een korte mededeling op de eigen site, waarbij niet wordt toegelicht om wie het gaat.

BDO laat weten dat uit intern onderzoek naar het mogelijk ongeoorloofd delen van vragen en antwoorden bij toetsen naar voren is gekomen dat het lid van het MT Audit & Assurance in 2020, destijds nog niet in de functie van MT-lid, op een signaal van ongewenst gedrag bij een interne e-learning niet corrigerend heeft opgetreden.

Functie neergelegd

De BDO’er is inmiddels opgestapt, meldt het accountantskantoor: “Het handelen van (mede)beleidsbepalers in de auditpraktijk mag nooit ter discussie staan. In het licht van de onderzoeksresultaten kan betrokkene de rol van lid van het MT A&A niet meer naar wens en behoren uitoefenen. Hierom en in het belang van het maatschappelijk vertrouwen in de beroepsgroep heeft betrokkene besloten de functie neer te leggen. De taken worden voorlopig overgenomen door andere leden van het MT.”

Onderzoek nog niet afgerond

Het interne onderzoek bij BDO naar mogelijk ongeoorloofd delen van vragen en antwoorden op toetsen is nog gaande, meldt het kantoor. “Het onderzoek kent meerdere fasen, gebeurt grondig en stapsgewijs en is op dit moment nog niet afgerond. Mededelingen over het verdere onderzoek volgen na volledige afronding ervan.”

