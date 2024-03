“Met eAccounting hebben klanten tools om hun financiële administratie te kunnen voeren”

Henk-Jan Zijl is mede-eigenaar en relatiebeheerder van Schaap & Van Dijk. Hij vertelt: “Wij zijn heel blij met de totaaloplossing van eAccounting en onze klanten ook. Het is een zeer gebruiksvriendelijk pakket. Ook klanten die geen affiniteit hebben met het verwerken van hun financiële administratie kunnen hiermee uit de voeten. Via de eAccounting-app kunnen klanten eenvoudig bonnetjes inscannen, verkoopfacturen maken en periodieke facturen kunnen automatisch klaargezet worden.” En dat bespaart volgens hem veel tijd. “Zo kunnen ze hun tijd en energie steken in de eigen onderneming.”

Visma eAccounting is een softwarepakket voor boekhouding en facturatie. Daarnaast heeft het veel mogelijkheden om te koppelen. Henk-Jan Zijl: “Visma eAccounting heeft een hele mooie open API. Mijn klanten kunnen heel eenvoudig bijvoorbeeld een werkbonnenapp of urenregistratiepakket via die API koppelen. Zo komt hun hele bedrijfsvoering samen in de financiële administratie van eAccounting. Dat biedt zeker meerwaarde.”

Meer inzicht dankzij de financiële dashboards

Met Visma eAccounting Accountancy stel je eenvoudig financiële dashboards ter beschikking aan je klanten in hun eigen eAccounting-omgeving. ‘Wij zijn van mening dat een ondernemer aan de slag moet met zijn managementinformatie’, aldus Henk-Jan. De dashboards in Financial Overview bieden hun klanten direct inzicht in het reilen en zeilen van hun onderneming. Maar ook voor Schaap & Van Dijk is Financial Overview heel waardevol. ‘Wij kunnen in Financial Overview meteen meekijken met de rapportages van onze klanten. Zo hebben we snel inzicht in de resultaten per periode, maar ook cumulatief of in vergelijking tot het jaar ervoor en signaleren we snel de verschillen en trends in de cijfers van de onderneming.’

