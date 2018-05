Online mond-tot-mondreclame: Waarom klantenbeoordelingen onmisbaar zijn

Een van de meest onderbenutte, maar meest effectieve, marketingtools voor accountants en boekhouders is de mening van uw klanten – oftewel de klantenbeoordelingen.

Waar u ook kijkt, kunt u de overtuigende kracht zien van beoordelingen van anderen. Als u een boek bestelt via bol.com en eerst de beoordelingen leest om te zien wat andere mensen ervan vonden. Als u overweegt online software te kopen, maar daarvoor onderzoekt hoe mensen die het product al hebben aangeschaft het ervaren. Ook als u uit eten gaat kijkt u misschien op Yelp of vraagt u aan uw collega’s of zij nog een aanbeveling hebben.

Mond-tot-mondreclame, in persoon of digitaal, heeft dus een flinke invloed op onze keuzes. Dit geldt zeker voor accountants en boekhouders. Het is bij dienstverlening namelijk moeilijk om te weten wat de kwaliteit gaat zijn voordat de dienst is afgenomen. De mening en aanbeveling van andere klanten is hierbij dus essentieel.

Feit: 84% van de mensen vertrouwt online beoordelingen net zoveel als aanbevelingen van hun beste vrienden of familieleden (bron: Statista)

Hoe meer beoordelingen en aanbevelingen u heeft, hoe betrouwbaarder uw dienstverlening lijkt in de ogen van potentiële klanten. Een positieve review van een klant kan net datgene zijn dat twijfelaars over de streep trekt.

Toch nemen niet veel accountants of boekhouders de tijd en moeite om beoordelingen te verzamelen en te presenteren. Dit is natuurlijk ontzettend zonde! Alle partners van Ageras hebben een individuele profielpagina, waar hun klanten een beoordeling kunnen achterlaten. Zo hoeft u zelf hiervoor dus al geen systeem meer te implementeren – dat is wel zo handig.

Toch is het vragen om een beoordeling niet altijd even makkelijk. Wij hebben daarom vier tips voor u op een rijtje gezet om aanbevelingen te verzamelen die super effectief zijn.

1. Wees dapper en vraag ernaar

Dit is natuurlijk de eerste stap in het verkrijgen van een goede aanbeveling. Als u het niet vraagt, dan is het onwaarschijnlijk dat de klant zelf een beoordeling voor u achterlaat. Sterker nog, het is helaas zo dat klanten met een negatieve ervaring eerder uit zichzelf een review achterlaten dan uw klanten met een positieve belevenis.

Maar wanneer is dan het beste moment om te vragen naar een beoordeling? Nadat u een specifieke dienst heeft geleverd of een verzoek heeft voltooid. Zo ligt uw dienstverlening nog vers in het geheugen van uw klant. Stuur ze een directe link op naar de pagina waar ze een beoordeling kunnen achterlaten. Hoe makkelijker het is, hoe meer geneigd ze zullen zijn om hun mening over u achter te laten.

2. Vraag om details

Nu u uw klant heeft gevraagd om een beoordeling, kunt u de klant ook nog wat tips geven over wat u graag wilt dat ze in de beoordeling verwerken. Denk bijvoorbeeld aan hun ervaring met een specifieke dienst. Daarnaast is het handig als ze details geven over de samenwerking, hoe uw gesprekken verlopen, en hoe hun ervaring met u is (geweest).

Herinner ze aan een positief resultaat, een strategie die u had aanbevolen, of een andere dienst die een gunstig effect had op de onderneming van de klant. Zo kunnen ze dit betrekken in de aanbeveling. Zeg namelijk zelf, aan welke beoordeling zou u zelf meer waarde hechten?

“Jan Modaal Accountancy is fantastisch! Goed werk!”

Of

“Jan Modaal en zijn medewerkers gaven ons onberispelijke service en ondersteuning toen wij op korte termijn hulp nodig hadden bij de belastingaangifte. Hij heeft zelfs de aangiftes van voorgaande jaren gecontroleerd, waardoor we uiteindelijk nog een extra €1.500 terug kregen.”

3. Vertel het verder

Nu u een goede aanbeveling heeft, is het natuurlijk zonde om deze digitaal stof te laten vangen op uw profielpagina bij Ageras. Krijgt u veel bezoek op uw website? Link dan door naar uw partnerprofiel op Ageras zodat potentiële klanten een duidelijk overzicht krijgen van de ervaringen die uw klanten hebben. Ook hebben we widgets waarmee u visueel uw beoordelingsscore kunt laten zien – super eenvoudig!

Daarnaast kunt u een goede beoordeling altijd gebruiken in uw marketingstrategie! U kunt bijvoorbeeld publiceren op Facebook of als deel van een advertentie. Zorg hierbij wel dat de boodschap van de aanbeveling overeenkomt met de advertentie – anders zal deze geen goed effect hebben.

Het gebruiken en publiek maken van aanbevelingen verhoogt uw geloofwaardigheid en integriteit, aangezien het laat zien dat u waarde hecht aan de mening en ervaring van uw klanten. En dat is iets waar elke klant naar op zoek is – zeker bij financiële dienstverlening.

4. Vervals ze niet

De laatste, en misschien wel de belangrijkste, tip die we voor u hebben is: plaats geen nep-beoordelingen. Dit kan uw credibiliteit kapotmaken en een flinke impact hebben op het succes van uw kantoor.

We weten dat het lastig is om te vragen aan uw klanten of ze een beoordeling willen achterlaten, maar dit is geen excuus om zelf een aantal valse beoordelingen over uzelf te schrijven.

Bij Ageras zullen we ook altijd controleren of de beoordelingen die zijn achtergelaten op het profiel afkomstig zijn van echte klanten. Dat is wel zo eerlijk – voor zowel u als voor de klant!

Benieuwd hoe Ageras u kan helpen?

Met een profielpagina op Ageras kunnen potentiële klanten informatie en beoordelingen over u vinden. Zo kunnen zij een goede keus maken wanneer zij op zoek zijn naar een (nieuwe) boekhouder of accountant. Ageras kan u helpen om nieuwe potentiële klanten te bereiken: door middel van de verschillende opties op ons platform kunt u zich duidelijk onderscheiden van uw concurrenten. Maak een gratis demo-account aan op onze website en krijg toegang tot onze marktplaats vol klanten die op zoek zijn naar een nieuwe accountant. U kunt verschillende opdrachten bekijken en uzelf en uw kantoor aan de klant voorstellen. Probeer het vandaag nog!