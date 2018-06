Experts somber over pensioenakkoord

Pensioendeskundigen hebben zeer lage verwachtingen van het akkoord over een nieuw pensioenstelsel waar al een tijdje op wordt gewacht. Zij denken dat er de komende jaren weinig gaat veranderen aan de huidige inrichting van het stelsel, bleek op een congres van de Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen (NOPD).

Hoogleraar pensioenrecht Mark Heemskerk stak op het congres zijn verbazing over het onlangs uitgelekte pensioenakkoord tussen vakbonden en werkgeversorganisaties niet onder stoelen of banken. “In de pensioenparagraaf van het regeerakkoord staat namelijk dat de SER begin 2018 met een voorstel voor een nieuw pensioenstelsel komt. Van de SER hebben we nog niets gezien. Wat is er achter de schermen gebeurd dat er nu ineens dit voorstel van sociale partners ligt?”

Dat voorstel druist volledig in tegen het regeerakkoord, vonden de aanwezige deskundigen. De meesten van hen verwachten de komende jaren geen wezenlijke vernieuwing van het pensioenstelsel. “De tactiek van de sociale partners is klaarblijkelijk gericht op traineren. Ze praten al acht jaar over een nieuw pensioenstelsel.”

Pensioenplicht en flexibeler besteding

De NOPD-leden hebben wel een idee waaraan een nieuw stelsel moet voldoen. Zo zou er een pensioenplicht moeten komen voor alle werkenden, dus ook ondernemers en zelfstandigen. Daarbij zou de premie-inleg minimaal de helft moeten zijn van wat nu voor werknemers normaal is. Verder kan de doorsneepremie de prullenbak in als het aan de leden ligt: zij willen een individueel bepaalde premie. Er mag tot maximaal 5 jaar vóór AOW-datum al voor pensioen worden gekozen, in ruil voor een korting op de uitkering. Daarnaast moet pensioengeld ook kunnen worden gebruikt voor de aankoop van een huis, een sabbatical, zorgverlof, studieverlof, deeltijdpensioen, een lumpsum en een deel als tijdelijk pensioen in plaats van levenslang. Wie een volledig pensioen opbouwt, moet volgens de NOPD-leden de helft kunnen gebruiken voor andere zaken.

Nieuwe voorzitter

Op de algemene ledenvergadering droeg Theo Gommer de voorzittershamer van de NOPD over aan Borgert Tegel. Die gaf als eigenaar van Felixx Pensioen & HR Consultants meteen een aantal tips om vrijstelling te verkrijgen van de verplichte aansluiting bij een pensioenfonds. Aan die verplichting zou een nieuw pensioenakkoord een einde moeten brengen, aldus Tegel. “Iedereen mag straks zelf bepalen bij welke pensioenuitvoerder hij of zij diens pensioenpot onderbrengt.”