“Onze focus 180 graden omdraaien” | Jan-Willem Bozuwa over de nieuwe rol van accountants

We leven in een snel veranderende wereld. Ook voor financiële dienstverleners is het flink aanpoten om de veranderingen op technologisch gebied bij te houden. “Accountants moeten het voortouw nemen.” Een interview met ervaringsdeskundige Jan-Willem Bozuwa.

Jan-Willem Bozuwa is directeur business development en mede-eigenaar van Ten Raede Groep, een bedrijf met 26 medewerkers, gevestigd in Dordrecht. “We hebben ongeveer 450 klanten, met name mkb-bedrijven. We bieden hen allerlei vormen van financiële dienstverlening, van administratie en bedrijfsadvies tot fiscale ondersteuning en zakelijke verzekeringen.”

De accountant van morgen

Hoe ziet de accountant van de nabije toekomst eruit? Bozuwa heeft er een duidelijk beeld bij: “Het wordt met name belangrijk om klanten inzicht te geven in alle beschikbare data. Financiële data wordt steeds makkelijker beschikbaar en nu al grotendeels automatisch verwerkt. De accountant van morgen kan waarde toevoegen aan die data, vanuit zijn inzicht in cijfers en kennis van wet- en regelgeving.”

En dat is nogal een verandering, erkent ook Bozuwa. “Traditioneel gezien keken we als accountants naar ‘achteren’. We waren vooral bezig met jaarrekeningen en dat soort ‘gedoe’. In deze tijd kijken we naar het heden, de cijfers van nu. Omdat data steeds vaker realtime tot onze beschikking is, gaan we met de klant meer en meer naar de toekomst kijken. We draaien onze focus 180 graden om.”

Nieuwe rol aannemen

De transitie die Bozuwa beschrijft is duidelijk zichtbaar in de markt. “Je merkt wel dat er wat aan de hand is. Een deel van de accountantskantoren heeft het op de agenda gezet, maar er is ook een grote groep die denkt dat het zo’n vaart niet zal lopen. Sommigen weten gewoon niet hoe ze moeten veranderen. Er gaat daardoor nog wel een schifting plaatsvinden in de markt”, voorziet hij.

Maar hoe kunnen financiële dienstverleners dan wel mee in deze stroom? Bozuwa noemt drie belangrijke onderdelen:

“Het is belangrijk om nieuwe techniek op een goede manier te implementeren in je kantoor en op te nemen in de werkwijze van je medewerkers.” “Bedrijven die toekomstbestendig willen zijn, moeten inzetten op efficiënte data-uitwisseling met hun klanten.” “Ook is het belangrijk om meer samenwerking te zoeken met branchevreemde partijen, zoals IT-bedrijven.”

Je klant overtuigen

De accountant van de toekomst gaat dus op een andere manier samenwerken met zijn klanten. “Je kunt als kantoor wel klaar zijn voor toekomst, maar je moet je klant daarin wel mee krijgen – hij ‘zit’ op de data”, aldus Bozuwa. Die klant meekrijgen is nog niet zo makkelijk. “Er zijn nog veel traditionele ondernemers die je echt moet overtuigen dat de nieuwe manier van boekhouden beter is. Maar er zijn ook partijen die al van je verwachten dat je op een moderne manier gaat samenwerken.”

Accountants anders opleiden

De nieuwe manier van denken in de financiële dienstverlening, begint bij ‘anders opleiden’. “HBO- en MBO-opleidingen blijven daarin nog achter”, merkt Bozuwa. “De traditionele boekhouder of accountant wordt gezien als een in-zichzelf-gekeerde cijferaar. En vaak klopt dat ook. Maar de moderne accountant moet meer communicatieve vaardigheden hebben en goed zijn in relatiemanagement. Dat is steeds belangrijker in ons vak. Daar moet dus meer aandacht voor komen tijdens opleidingen”, aldus Bozuwa, die betrokken is bij het verbeteren van de opleidingen op ROC’s in zijn regio.

Jezelf, medewerkers en klanten bijscholen

“Bij de werving- en selectie voor ons eigen bedrijf kijken we ook steeds meer naar communicatieve vaardigheden, relatiemanagement en kennis van ICT. Daarnaast hebben we regelmatig interne opleidingen en kennissessies bij leveranciers en partners die daar verstand van hebben. Je moet in dit vak constant op de hoogte blijven van de mogelijkheden van softwarepakketten. We laten ons als directie regelmatig bijpraten en die kennis dragen we intern weer over naar onze werknemers.”

“De kennis over nieuwe softwaretoepassingen delen we natuurlijk ook met onze klanten”, vertelt Bozuwa. “Wij organiseren regelmatig een kennissessie voor klanten, waarbij we onze softwareleverancier uitnodigen om nieuwe mogelijkheden uit te leggen.”

Kansen voor ‘de kleintjes’

De nieuwe manier van werken voor accountants, waarbij ICT een steeds belangrijkere rol gaat spelen, gaat een grote impact hebben, zo verwacht Bozuwa. “Uiteindelijk zullen we in verhouding minder ondersteunende medewerkers nodig hebben. Maar omdat wij meegaan met de ontwikkelingen, verwachten we juist een groei in onze klantenportefeuille. Bij ons zullen er dus genoeg collega’s nodig blijven. Maar dat het vak gemiddeld genomen steeds efficiënter wordt, is duidelijk.”

“Voor zzp’ers en kleine kantoren kan deze transitie positief uitpakken. Zij komen nu vaak handen tekort om de basisprocessen uit te voeren, zoals inboeken en rapporteren”, merkt Bozuwa. “Met automatisering als basis, kunnen zij sneller concurreren met de ‘grote jongens’. Maar… dan moeten ze nu wel eerst de tijd nemen om mee te gaan met de ontwikkelingen en deze toepassen. Die tijd is er vaak niet binnen kleine bedrijven.”

Samen sterker

Hoe kun je als ‘kleine boekhouder’ dan toch mee in de stroom van ontwikkeling? “Zoek samenwerking”, adviseert Bozuwa. “Gooi die oude concurrentiegedachte overboord en ga niet zelf het wiel uitvinden. Dat kost veel energie en tijd. Werk samen met andere accountants en kantoren in de regio. Bezie ze als collega’s in plaats van concurrenten. Door kennis te delen, hoef je niet alles zelf uit te vinden. Er zijn kansen genoeg, er is werk genoeg, je hoeft elkaar dus niet in de weg te zitten. Samen sta je sterker.”

Dit artikel is geschreven door DNG.

