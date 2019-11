Jaarlijks bijna 13 miljard euro witgewassen

In Nederland wordt jaarlijks bijna €13 miljard aan crimineel geld witgewassen. Het grootste deel daarvan is afkomstig uit Nederland zelf. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van hoogleraar economie Brigitte Unger van de Universiteit Utrecht waar het FD over schrijft. Als doorvoerland van crimineel geld blijkt Nederland minder populair dan gedacht. Een groot deel van die geldstromen blijken door België en Luxemburg te stromen.

Witwasexpert Unger kreeg inzage in 77.000 verdachte transacties tussen 2009 en 2014 van meldpunt FIU. Op basis daarvan gaan de onderzoekers ervan uit dat in Nederland jaarlijks bijna €16 miljard aan crimineel geld wordt verdiend. Daarvan wordt de helft binnenlands witgewassen. Daarnaast stroomt €5 miljard crimineel geld uit het buitenland Nederland in. Samen is dat goed voor 1,6% van het Nederlandse bruto binnenlands product. Meer dan € 4 miljard daarvan stroomt weer door naar het buitenland.

Bron: FD