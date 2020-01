FIOD: omvang witwassen blijft groot

In 2019 heeft de FIOD ruim 800 onderzoeken afgerond waarvan 305 op verzoek van het buitenland. Dit blijkt uit het Jaarbericht 2019.

Bestrijding van witwassen

De omvang van het witwassen in Nederland blijft groot, stelt de FIOD in haar jaarbericht. Het nationaal Plan van Aanpak Witwassen geeft richting aan de bestrijding met drie bouwstenen: het verhogen van de barrières, het vergroten van de effectiviteit van de poortwachtersfunctie en het toezicht hierop en het versterken van de opsporing en vervolging.

13 miljard

Jaarlijks wordt naar schatting bijna 13 miljard euro aan crimineel geld in Nederland witgewassen, zo bleek uit recent onderzoek van hoogleraar economie Brigitte Unger van de Universiteit Utrecht. Voor een deel is dat geld afkomstig uit het buitenland, maar circa 8 miljard euro wordt in Nederland zelf verdiend met drugs en fraude. Bij dat witwassen spelen adviseurs, onder wie ook accountants, een sleutelrol.

Samenwerking met banken

Zicht krijgen op en begrijpen hoe de financiële fraude verloopt, zijn belangrijk doelen van de FIOD. De ingezette samenwerking met de banken draagt bij aan het zicht krijgen op de organisatie van financiële fraude én het voorkomen en effectief bestrijden daarvan. Een verdere samenwerking met private partijen, waaronder banken, helpt bij de bestrijding van financiële criminaliteit. ABN Amro, ING, Rabobank en de Volksbank ondertekenden najaar 2019 een convenant met het Openbaar Ministerie (OM), de Nationale Politie, de Fiod en de financiële inlichtingeneenheid FIU. In het convenant is geregeld dat opsporingsautoriteiten onder strikte voorwaarden namen van vermoedelijke adviseurs van de onderwereld aan de vier banken mogen geven. De banken proberen deze namen te koppelen aan ‘ongebruikelijke transacties’.

Positief

De FIOD is positief over de vorderingen. ‘Steeds vaker lukt het ons om zicht te krijgen op de bedenkers en facilitators van de financiële fraude’, heet het in het Jaarbericht. ‘Hierbij helpt de technologie en is internationale samenwerking de standaard. De behoefte om dat nog meer samen te kunnen doen met landen met een financieel centrum zoals de Verenigde Arabisch Emiraten met Dubai, Singapore en Hongkong is groot en neemt toe.’

Corruptie en cyberfraude

Corruptie, cyberfraude en witwassen gaan vaak hand in hand. Dat geldt ook voor de opsporing. De FIOD deed in 2019 onder meer onderzoek naar Nederlandse vennootschappen die het betalen van steekpenningen door het Braziliaanse conglomeraat Odebrecht SA hebben gefaciliteerd. Minimaal 100 miljoen euro zou door het Nederlandse financiële stelsel zijn gestroomd. De betalingen zouden uiteindelijk bestemd zijn voor buitenlandse ambtenaren en politieke partijen.

Belastingfraude

Een belangrijke taak van de FIOD is het opsporen van belastingfraude. In 2019 deed de FIOD verschillende onderzoeken naar fraude bij e-commerce; de online verkoop van producten uit China. Door deze fraude kunnen producten goedkoop worden aangeboden, goedkoper dan door bonafide bedrijven die wel belasting betalen. In een onderzoek naar accijnsfraude en witwassen rolde de FIOD een internationale criminele organisatie op.

Verwachting voor 2020

De FIOD zal zich onverminderd blijven richten op het bestrijden van witwassen. Daarbij zal het nationaal Plan van Aanpak Witwassen leidend zijn. De samenwerking met de banken in FEC-verband is daarbij van cruciaal belang. Deze samenwerking zal zichtbaar worden: banken en overheid gaan deze samenwerking op een fysieke locatie vormgeven. Doel is om de omvang van het witwassen in Nederland structureel terug te brengen, te beginnen met 5% per jaar.