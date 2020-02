‘Grant Thornton sluisde miljoenen weg voor zorgorganisatie’

Toezichthouder AFM is een onderzoek gestart naar Grant Thornton. Het accountantskantoor zou thuiszorgbedrijf Privazorg jarenlang hebben geholpen miljoenen euro’s aan het zicht te onttrekken.

Onderzoek

Dat bevestigt de NBA na vragen van website Follow the Money (FTM). De dubieuze rol van Grant Thornton kwam aan het licht na onderzoek van Trouw en FTM. Het kantoor erkent dat het in de fout is gegaan en heeft intern maatregelen genomen. Het gebeurt niet vaak dat de AFM een onderzoek start naar een accountantsbureau vanwege zijn diensten aan een zorgbedrijf.

Miljoenen euro’s

Bij Privazorg, een Amersfoortse thuiszorgorganisatie, zou Grant Thornton een ­kerstboom aan vennootschappen hebben opgetuigd met als doel 12 miljoen euro aan het zicht te onttrekken. Een voormalig directeur van Privazorg stapte hierop naar de toezichthouders in de zorg. Ook zocht hij vorig jaar contact met Trouw en FTM die verder in de boeken doken en op allerlei onduidelijke constructies stuitten om geld weg te sluizen. Zo bleek dat de eigenaren tussen 1996 en 2014 meer dan 14 miljoen euro uit het bedrijf hadden gehaald, onder meer door prijzige management- en beheervergoedingen aan zichzelf uit te keren. Ook na 2014 zijn er miljoenen uit het bedrijf verdwenen. De constructies die daarvoor nodig waren, zijn bedacht door Grant Thornton. Ook bleken er warme banden te zijn tussen de top van het accountantsbureau en de leiding van Privazorg. Dit schrijft dagblad Trouw.

Maatregelen

Op de vraag of Grant Thornton stappen heeft ondernomen tegen medewerkers die betrokken waren bij Privazorg, antwoordt het bureau in die krant: ‘We hebben dit uiteraard intern grondig besproken zowel organisatiebreed als met de betrokken medewerkers en er lering uitgetrokken.’ Zo heeft het bureau onder meer het interne toezicht verder verscherpt bij opdrachten waar controle en advies samenkomen. Grant Thornton controleerde de jaarrekening en gaf via een dochterorganisatie financiële adviezen. Het kantoor heeft zijn banden met Privazorg inmiddels verbroken, zegt het bureau in een reactie.

Ruzies

Privazorg ging vorig jaar bijna onderuit door alle bestuurlijke ruzies. Daar kwam bij dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een kritisch rapport had opgesteld en de organisatie enige tijd onder verscherpt toezicht stelde.

Bron: Trouw