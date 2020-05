Uitspraken Accountantskamer | April 2020

Op Accountancy Vanmorgen vind je momenteel veel berichten over corona. Begrijpelijk, de coronacrisis heeft nogal wat impact op het werk van de accountant. In de hausse aan coronaberichten kan het zijn dat je andere berichten die ook van belang zijn voor de praktijk over het hoofd ziet. De redactie van AV heeft de uitspraken van de Accountantskamer die in april op Accountancy Vanmorgen zijn verschenen gebundeld. Zo ben je in een keer weer op de hoogte van de laatste uitspraken.

Lees hier de in april op AV gepubliceerde uitspraken van de Accountantskamer.