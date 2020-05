Accountant niet vanzelfsprekend verantwoordelijk voor fouten jaarrekening

Dat een RA de enige accountant is in een bedrijf, wil nog niet zeggen dat een klant die RA tuchtrechtelijk kan aanspreken op fouten die (mogelijk) zijn gemaakt in een jaarrekening. Dat oordeelt de Accountantskamer in een recente uitspraak.

De RA was werkzaam voor een groep bedrijven die onder meer administratieve diensten, rapportages en jaarrekeningen verzorgde voor alternatieve investeringsfondsen. Bovendien was ze controller binnen de groep bedrijven waar zij in dienst was. Vanaf 2014 is zij voor tweederde van haar dienstverband werkzaamheden gaan verrichten voor een in dat jaar opgerichte werkmaatschappij. Voor twee cliëntrelaties van een andere werkmaatschappij werkt ze nog als relatiemanager. Bovendien maakt ze sinds begin 2018 deel uit van het managementteam van de holding.

Fouten in de jaarrekening

Tegen de RA wordt een klacht ingediend door de oprichter van een BV die frisdrank verkoopt in de Verenigde Staten. Een van de eerder genoemde werkmaatschappijen was daarin medeaandeelhouder. De BV is in 2019 geliquideerd. De RA is aan te rekenen dat er in de jaarrekening 2016 van de frisdrank-BV fouten staan, zo klaagt de man bij de Accountantskamer. Ze heeft fouten over vermelde deelnemingen en directievoering niet gezien en heeft geen navraag gedaan over een vermeende juridische strijd. Die strijd (waar 35.000 dollar voor is betaald) bestaat helemaal niet, zo meent de klager. Verder heeft de RA nagelaten een faillissement van een gelieerd bedrijf te onderzoeken.

Niet persoonlijk betrokken bij werk

Het eenvoudige verweer van de RA luidt dat zij nooit belast is geweest met de uitvoering van werkzaamheden voor de frisdrankmaatschappij heeft dat zij in persoon nooit werkzaamheden heeft verricht voor deze vennootschap. Maar dat hoeft ook niet, aldus de klager. Volgens hem is het aannemelijk dat zij een significante invloed had op de financiële diensten van de groep. Haar naam is gevallen bij de veelvuldige communicatie over de door zijn bedrijf aangeleverde administratie voor de jaarrekening. Als controller en als lid van het managementteam was de RA verantwoordelijk voor het verzorgen van de financiële administratie van het bedrijf, zo klaagt de man verder. Haar verantwoordelijkheid voor de gestelde tekortkomingen vloeit voort uit de omstandigheid dat zij de enige aan de groep verbonden accountant was.

Accountant niet automatisch verantwoordelijk

Maar de tuchtrechter houdt het bij de feiten: die zijn dat de RA niet persoonlijk bij het samenstellen van de jaarrekening betrokken was of had moeten zijn. De klager kan het tegendeel niet schriftelijk bewijzen. ‘Klagers betoog, dat de invloed van betrokkene op financiële diensten aannemelijk is, dat haar naam is genoemd bij de communicatie over de jaarrekening en e-mails zeer waarschijnlijk zullen bevestigen dat er contact met haar is geweest, mist feitelijke onderbouwing en is ook overigens onvoldoende om te concluderen dat betrokkene vaktechnisch verantwoordelijk was voor de jaarrekening of dat medewerkers die onder haar verantwoordelijkheid werkten daarmee bemoeienis hebben gehad of hadden moeten hebben.’ Ook het gegeven dat zij controller was leidt niet tot verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden, aldus de Accountantskamer. Hetzelfde geldt voor het argument dat de RA de enige aan de groep verbonden accountant is. ‘Daaruit vloeit namelijk evenmin voort dat betrokkene verantwoordelijk is of gehouden kan worden voor tekortkomingen in dossiers op opdrachtniveau en dus ook niet enkel op grond van dat uitgangspunt, voor de werkzaamheden in het dossier.’

De klacht wordt ongegrond verklaard.

Uitspraak: 19-2028 RA